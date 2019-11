Maltempo Sicilia | mareggiata a Messina | crolla parte d’una palazzina

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Le forti mareggiate della scorsa notte e di oggi hanno provocato ail crollo didellacosiddetta ex Samar e un tratto di circa dieci metri di strada. L’edificio – non più utilizzato – fadi un ex cantiere navale, ormai dismesso, in prossimità del piazzale della stazione ferroviaria di Contesse. Lo scorso anno in quel tratto di costa, soggetto all’erosione, sono stati realizzati degli argini di protezione in mare. L'articolod’unaMeteo Web.

