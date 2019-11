Maltempo Puglia | sradicati alberi monumentali a Brindisi

Maltempo Puglia - anziano morto nel Barese : colpito da un ramo divelto : Un anziano di 80 anni, Pasquale Cutecchia, e’ morto mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura (Bari), colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Sono intervenuti i soccorsi del personale del 118 e dei Carabinieri, giunti sul posto, ma l’anziano e’ morto sul colpo. Raffiche e forte pioggia hanno colpito oggi molti comuni del Nord Barese, il Salento e altre ...

Il Maltempo sferza il Salento e il resto della Puglia : pioggia torrenziale e tanti danni : Il forte maltempo annunciato nei giorni scorsi ha cominciato a colpire dalla notte scorsa il sud Italia, e precisamente la Basilicata e soprattutto la Puglia, in particolare nel Salento, dove in queste ore si stanno verificando fenomeni meteorologici davvero estremi. Piogge torrenziali e grandinate stanno mettendo a dura prova le aziende agricole salentine, che hanno visto seriamente danneggiati i propri raccolti. A tutto questo si aggiungono le ...

Maltempo Puglia - il Ciclone Mediterraneo flagella le Murge : sradicati alberi secolari - gravi danni a Santeramo in Colle [FOTO] : Il Ciclone Mediterraneo sta colpendo con particolare veemenza la Puglia e in modo particolare l’Alta Murgia dove, a Santeramo in Colle (Bari) si sono verificati allagamenti nelle campagne e danni per alberi sradicati e crolli di comignoli e canne fumarie in città a causa del forte vento. Lungo la SP 160 (Via Alessandriello) un albero secolare è stato sradicato dalla furia del vento nelle prime ore del mattino: la strada è ancora bloccata. ...

Maltempo Puglia : nubifragi e campi allagati da oltre 2 metri d’acqua : “Una violentissima ondata di Maltempo ha investito la Puglia con trombe d’aria e nubifragi con campi allagati da oltre 2 metri di acqua, alberi sferzati dalle forti raffiche di vento, spezzati e sradicati, olive a terra, canali esondati, serre e tendoni distrutti, fiumi di fango che stanno coprendo campi e strade rurali, circolazione stradale interrotta e scuole chiuse“: è quanto si sta verificando in Puglia, in tutte le ...

Maltempo Puglia : danni a Taranto e Bari - alberi sradicati e aerei dirottati : Pioggia e vento in Puglia: a Taranto si segnalano tanti danni e disagi. alberi sradicati in diverse zone della città. Tutti gli istituti scolastici sono chiusi per ordinanza del sindaco. I livelli degli argini e dei canali sono al momento sotto controllo. A causa del Maltempo due voli in arrivo a Bari da Milano sono stati dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi: si tratta di un volo Ryanair partito da Malpensa, e di un collegamento ...

Maltempo - situazione drammatica al Sud : alluvione a Matera - vento a 150km/h in Puglia [LIVE] : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che da ieri flagella l’Italia ha provocato all’alba di stamattina una vera e propria alluvione a Matera. Gravi danni in città. In Basilicata sono caduti nelle ultime ore 76mm di pioggia a Marconia, 69mm a Miglionico, 59mm a Miglionico, 56mm a Matera, 53mm a Nova Siri Marina. Piogge torrenziali anche nella vicina Puglia, con 77mm a Francavilla Fontana, 71mm a Locorotondo, 65mm a ...

Ondata di Maltempo in Puglia : violente raffiche di vento e alberi crollati : L’Ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia nelle scorse ore ha provocato danni e disagi in Puglia, in particolare nel Salento: violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi in diversi Comuni, tra cui Lecce, Nardò, Melissano e Sogliano. I vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza. In tutta la provincia di Lecce si registrano mareggiate e forte vento. A seguito dell’avviso di allerta arancione emesso ...

Maltempo - scuole chiuse domani a Napoli - Anzio e in molti comuni in Calabria - Puglia e Sicilia : scuole chiuse per il Maltempo in diverse zone d'Italia. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione...

Maltempo Puglia - allerta meteo per domani : previsti forte vento e temporali : allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali e vento localizzato su tutta la Puglia da questa sera alle 20 e per le successive 24 ore. Rischio idraulico su bacini del Lato e del Lenne, del Candelaro, Cervaro e Carapelle e del Basso Ofanto. Le precipitazioni, informa la Protezione civile regionale, saranno diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore Tarantino della Puglia, con quantitativi ...

Maltempo Puglia : danni ingenti dopo la grandinata in Salento : Un’eccezionale grandinata si è abbattuta nelle ultime ore in provincia di Lecce, soprattutto nella zona di Parabita, e ha prodotto danni ai campi di verdure invernali: lo rende noto Coldiretti Puglia che ha accertato l’azzeramento delle colture di cavoli, broccoli, cime di rapa e delle piantine di fragole appena messe a dimora. “Gli eventi climatici estremi – denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia ...

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Maltempo Puglia : mareggiate - temporali e blackout in Salento : Maltempo nelle scorse ore in Salento: si sono registrate mareggiate e forti venti dai quadranti meridionali. Disagi sono stati segnalati soprattutto lungo le coste, in particolare a Porto Cesareo, dove sono rimaste danneggiate alcune imbarcazioni. Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul versante jonico generando blackout e disagi alla viabilità. A Gallipoli si registrano ancora in queste ore problemi alla rete telefonica e alla ...

Maltempo Puglia : “Crolla la produzione di agrumi nel Tarantino - -70%” : Cala del 70% la produzione agrumaria nel Tarantino a causa del Maltempo. Lo denuncia la Cia. “Prima le gelate, poi la grandine e, infine, una lunga estate torrida – si legge in un comunicato – hanno ridotto di oltre due terzi la produzione agrumicola nel Tarantino. Meno prodotto, una drastica riduzione delle giornate lavorative e del reddito, la beffa di non essere stati coperti da nessuna assicurazione, poiche’ quando si ...