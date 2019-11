Maltempo Matera | strade trasformate in fiumi di fango e detriti | danni ingenti

Venezia - la marea a 183 centimetri. Maltempo - morto un anziano a Bari. Caos a Matera e Capri : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha superato i 180 centimetri (sul medio mare) e ha...

Maltempo - morto un anziano a Bari. Acqua alta a Venezia - caos a Capri e Matera : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia, ma le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'Acqua alta a Venezia ha raggiunto i 148 centimetri (170 stimati nella...

Maltempo - Matera invasa dal fango. Acqua alta a Venezia. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Scuole chiuse in diversi comuni del Metapontino, anche a Mater. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari

Maltempo Basilicata - Lamorgese : “In contatto col prefetto di Matera - vicina alle popolazioni colpite” : Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è in contatto con i vertici del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il prefetto di Matera per un continuo aggiornamento in merito alla situazione delle zone coinvolte dalla violenta ondata di Maltempo che ha investito soprattutto il capoluogo di provincia e la costa ionica della Basilicata. Lo riferisce una nota del ministero dell’Interno. ...

Maltempo Matera - al via la conta dei danni : oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco : oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera a seguito del nubifragio che ha colpito particolarmente la zona del Metapontino dove i danni sono ingenti. A Matera sono in corso gli interventi degli operai del Comune per ripristinare i i luoghi danneggiati dalle alluvioni nel centro storico e nei Sassi. In via Bruno Buozzi, nel Sasso Caveoso, la pavimentazione in basolato è stata divelta dalla forza ...

Maltempo - Matera invasa dal fango. Acqua alta a Venezia. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Scuole chiuse in diversi comuni del Metapontino, anche a Mater. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari

Maltempo - allerta per le piogge al Sud. Nubifragio a Matera - acqua alta a Venezia. FOTO : Sono numerosi i danni provocati da piogge e vento forte soprattutto nelle regioni meridionali: una tromba d'aria ha colpito il Materano, alberi caduti nel Salento. Oggi è allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia (GLI AGGIORNAMENTI )

Maltempo : nubifragio e strade allagate a Matera - acqua alta a Venezia : Il Maltempo sta creando ingenti danni al Sud, in particolare a Matera, dove fiumi d'acqua si sono riversati nei Sassi. Danni in alcune abitazioni a causa degli allagamenti, come in Piazza San Pietro Caveoso, e problemi alla circolazione stradale in città. acqua alta a Venezia, scatta l’allerta.Continua a leggere

Maltempo - nubifragio a Matera : acqua invade la città dei Sassi. VIDEO : Il Maltempo che si è abbattuto sul Centro-Sud (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) non ha risparmiato Matera, dove un violento temporale ha creato forti disagi. Fiumi d'acqua si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni la violenza dell'acqua è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni. In città strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. Oggi a Matera le scuole sono chiuse per un’ordinanza del ...

Maltempo da Matera a Venezia : allagamenti e scuole chiuse DIRETTA : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta a Venezia, dove...

Maltempo - a Matera tromba d’aria e pioggia torrenziale : strade e Sassi diventano fiumi : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre, il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera. Sono stati circa 50 gli interventi dei Vigli del fuoco che sono intervenuti a seguito di caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione. Già nella giornata di martedì 11 novembre, a Matera (ma anche in altri comuni) le scuole erano rimaste chiuse su disposizione del sindaco di Matera e dei sindaci ...

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...