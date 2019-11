Maltempo e neve in Trentino Alto Adige | 400 persone isolate A Brunico senza corrente

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) “Qui ac’è un paesaggio irreale perché tutto èluce, anche i negozi, che sono chiusi. Tranne qualche piccolo esercizio di alimentari che però non ha più cibo fresco, perché è già stato tutto acquistato. Noi in casa usiamo torce elettriche, lampadine e candele. Il riscaldamento qui non funziona ma fortunatamente in casa c’è ancora un certo tepore“, ha dichiarato all’ANSA Donatella Calò, residente nel comune della val Pusteria, in, una delle zone maggiormente colpite dale dalle nevicate. In alcune frazioni del Comune di San Lorenzo in Sebato, lae gli alberi caduti hanno interrotto strade e linee elettriche: sono circa 400 leche risultano. Diversi cavi sono stati tranciati dai crolli degli alberi ma il problema maggiore è la sospensione della linea elettrica di Terna tra Onies e San ...

