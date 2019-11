Maltempo | Conte | “Il governo c’è | è vicino a Venezia e ai veneziani”

Maltempo - Conte a Venezia nel pomeriggio : 12.16 Il presidente del Consiglio nel pomeriggio a Venezia,in ginocchio per l'ondata di Maltempo che sta sferzando il Nord in particolare. A Venezia con Conte anche la ministra di Infrastrutture e Trasporti De Micheli, in sopralluogo. "Siamo stati a un passo dall'Apocalisse e a un pelo dal disastro -dice intanto il procuratore della Basilica di S.Marco Campostrini- Oltre a danneggiare le cose, l'acqua avrebbe potuto dare problemi statici alle ...

Maltempo Toscana - frana un muro di contenimento a Firenze : un’auto danneggiata : Le piogge stanno causando disagi in Toscana, dove un muro di contenimento è franato a Firenze a causa del Maltempo. Il muro, posto a delimitazione di una proprietà privata, è franato questa mattina intorno alle 10.30 a causa del Maltempo in via Torre del Gallo sulle colline della città. Un’auto in transito è stata parzialmente investita dai detriti e danneggiata, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili ...

Governo : incontro Conte-Vigili Fuoco - applauso per impegno in zone Maltempo : Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Durante l’incontro con i sindacati dei Vigili del Fuoco, il presidente Giuseppe Conte ha rivolto un applauso condiviso da tutti i presenti per tutti i vigili del Fuoco impegnati ancora in queste ore in Piemonte e in Liguria a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito quei territori. Si apprende da fonti di palazzo Chigi. I sindacati dei Vigili del Fuoco hanno sottolineato come non siano stati ...

Maltempo Piemonte : il premier Conte questa sera ad Alessandria : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sara’ questa sera ad Alessandria, in Prefettura, per fare il punto sui danni causati dal Maltempo. Sarà accompagnato dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. L’arrivo del premier, ora a Torino, è previsto dopo le 19,30. L'articolo Maltempo Piemonte: il premier Conte questa sera ad Alessandria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte - Cirio : “A Conte chiederò interventi economici e anti burocrazia” : Vista la gravità della situazione, questa mattina il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, si è recato in Prefettura ad Alessandria, dove ha incontrato il presidente della Regione, Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Marco Gabusi, parlamentari ed amministratori locali.Al premier Giuseppe Conte, che incontrerà nel pomeriggio a Torino, il presidente della Regione ...