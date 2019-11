Maltempo | allerta meteo rientrata a Matera

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sul territorio cittadino dil’è cessata e il grado di attenzione è fissato al livello verde. È quanto si evince dall’avviso diffuso nella giornata di oggi dal Dipartimento regionale della protezione civile. La situazione asta tornando alla normalità. Venerdì mattina via Bruno Buozzi, danneggiata dal nubifragio, tornerà pienamente fruibile e percorribile anche dalle auto negli orari non soggetti alle restrizioni della zona a traffico limitato. Gli operai stanno lavorando al rifacimento del basolato divelto dall’acqua. In piazza San Pietro Caveoso sono stati rimossi i detriti e nella mattinata di domani si completerà la pulizia dei luoghi. Squadre di operai sono al lavoro anche per rimuovere i tronchi e i rami degli alberi caduti in diverse zone della città., situazione drammatica al Sud: alluvione a, vento a 150km/h in Puglia ...

