Maltempo a Venezia | l’alta marea invade l’hotel esclusivo | il fiume d’acqua irrompe nella

Maltempo Venezia - due morti e San Marco allagata. E oggi nuova piena record : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito Venezia nel serata di ieri, per questa mattina alle è previsto un nuovo picco di 145 centimetri. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che chiederà lo stato di calamità per avere sostegno dal governo. ingenti danni al centro storico e alla la Basilica di San Marco e due morti a Pellestrina.Continua a leggere

Maltempo - Matera invasa dal fango. Acqua alta a Venezia. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Scuole chiuse in diversi comuni del Metapontino, anche a Mater. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari