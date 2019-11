Maltempo a Venezia | l'acqua alta invade l'hotel Gritti Palace VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Le porte chiuse non sono bastate a impedire l'ingresso di litri e litri diprovenienti dal canale (le foto). A, che da ieri si trova invasa dall'(IL LIVEBLOG) ogni casa, albergo, negozio o ristorante si trova in pericolo. Non è stato risparmiato neppure lo storico, che si affaccia sul Canal Grande, proprio di fronte alla Fondazione Peggy Guggenheim in uno degli angoli più suggestivi della città. Le immagini mostrano l'ingresso principale del quattro stelle "murato" dall', che con forza entra nell'albergo sommergendo la hall, spostando mobili e tappeti. I danni dell'La città diieri ha registrato il record dell', che ha raggiunto i 187cm di altezza e oggi, mercoledì 13, è previsto un nuovo picco. I danni che sta provocando ilsono visibili in tutto il centro: anche al Collegio internazionale ...

