Maltempo A.Adige, 15mila senza corrente

A causa delle copiose nevicate in Alto, con 280 interventi dei Vigili del Fuoco, 15.000 utenze risultano al momentoelettrica. E' chiusa inoltre la linea ferroviaria della Val Pusteria e anche numerose strade per la caduta di alberi. Gli interventi di soccorso gestiti della centrale di emergenza sono stati oltre duecento. Le situazioni più complicate si registrano nella zona dolomitica e in quella orientale del territorio altoatesino fra Barbiano, la Val Pusteria, Laion e la Val Gardena.(Di mercoledì 13 novembre 2019)