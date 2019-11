Mafia : inquirenti - ‘intercettati riferimenti al latitante Messina Denaro’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – L’avvocato Antonio Messina , arrestato all’alba di oggi dalla Guardia di Finanza e dal Ros di Palermo, nell’ambito dell’operazione Eden 3, secondo gli inquirenti “ha assunto particolare rilievo” perché “si è anche adoperato per dirimere i contrasti insorti per ragioni economiche tra gli associati, sviluppando nell’hinterland milanese degli incontri con ...

Mafia : legale figli Borsellino - 'perché Giammanco non è mai stato sentito dagli inquirenti?' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Ci siamo sempre chiesti come famiglia perché il procuratore Giammanco non venne mai sentito dagli i inquirenti". Così, nel suo intervento, l'avvocato Vincenzo Greco, legale della famiglia Borsellino, nel corso delle conclusioni delle parti civili nell'ambito del proce