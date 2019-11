Luciano Moggi | ' La Juventus di Sarri come quella di Allegri'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Lasi appresta ad affrontare la sosta per le nazionali da prima in classifica in Serie A e da qualificata agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo raggiunto a due partite dalla fine del girone e che garantisce un po' di tranquillità al tecnico toscano. Proprio su quest'ultimo si è soffermato l'ex amministratore delegato della, che nel suo editoriale su 'Libero', ha parlato del match contro il Milan, facendo anche un riferimento a Cristiano Ronaldo e alla sua reazione alla sostituzione a mezzora dalla fine. Secondo, 'Ladisembradi', in quanto la caratteristiche dei giocatori sono quelle, ed in qualche modo è probabile che assisteremo ad un gioco del genere per tutta la stagione, con i campioni della rosa bianconera che dovranno essere bravi a risolvere le partiteha fatto Paulo Dybala contro ...

