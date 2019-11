Lo sfacelo | la fantascienza profetica di René Barjavel

Fonte : wired

(Di mercoledì 13 novembre 2019) È davvero difficile immaginare il futuro. Immaginarlo alla grande come facevano gli autori dell’età dell’oro della. Robot, astronavi, viaggi nel tempo. Sono tutti topoi letterari che non stupiscono più e forse proprio per questo lasta vivendo una crisi. Il futuro è meno esotico perché più insito in un presente altamente tecnologico. Il risultato è che il futuro come lo immaginavano gli autori pionieri della– Wells, Verne, il nostro Salgari eccetera – è diventato retro futuro e un sotto genere letterario: lo steampunk che descrive “come sarebbe il passato se il futuro fosse arrivato prima“. Prima del digitale e dei software. Lodinon è un’opera pre-fantascientifica, essendo apparsa per la prima volta nel 1943, ma appartiene a un’età – quella appunto “aurea” della– in cui ci ...

