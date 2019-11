LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA | risultati 13 novembre | Civitanova e Modena

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.38: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di. Buonanotte 22.37: La sorpresa di serata è Sora che vince 3-0 a Vibo e si aggiudica la sua prima partita in campionato come Monza che batte 3-1 Ravenna in rimonta 22.35: Si chiude qui la serata di. Benissimoa Verona,, pur con qualche sofferenza, batte 3-0 Latina. Trento concede qualcosa a Piacenza ma vince 3-1 Monza-Ravenna 25-22 Errore al servizio Vernon-Evans e Monza conquista la sua prima vittoria in campionato battendo 3-1 i romagnoli Monza-Ravenna 24-22 Mano out Ter Horst Monza-Ravenna 24-21 Kurek sulle mani del muro a tre Monza-Ravenna 23-21 Errore al servizio Dzavoronok Monza-Ravenna 23-20 Monza-Ravenna 23-20 Kurek da seconda linea Monza-Ravenna 22-19 Primo tempo Galassi Monza-Ravenna 21-19 Vincente ...

