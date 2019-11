LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 66-61 | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | Daye trascina la

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 48-50 - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - una brutta Reyer ancora indietro alla fine del terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-52 Stupendo canestro di Daye! 50-52 Si sblocca Dekker, il miglior marcatore del Krasnodar. 50-50 Canestro e fallo per Vidmar che però non mette il libero aggiuntivo. 48-50 Finisce con due errori di Chappell e Watt il terzo quarto. 48-50 Uno su due ai liberi per Watt. 47-50 Uno su due ai liberi per Kuzminskas. 47-49 Krasnodar di nuovo in vantaggio con Kuzminskas. 47-47 Due su due ai liberi ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 30-35 - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - blackout della Reyer nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-35 Due su due ai liberi di Watt. Finisce qui il primo tempo, appuntamento a tra circa un quarto d’ora! 28-35 Fallo su Watt a tempo quasi scaduto e timeout Kuban. 28-35 Zero su due ai liberi di Vidmar. 28-35 Fallo antisportivo di Mazzola, due su due ai liberi di Kulagin e Krasnodar non sfrutta il possesso aggiuntivo. 28-33 Uno su due ai liberi per Ilnitskiy. 28-32 Schiacciata a due ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - è iniziata la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-11 Tripla di un pazzesco O’Bryant. 9-8 Ancora O’Bryant da fuori! 9-6 Ancora Watt per Chappell! 7-6 O’Bryant a segno da fuori. 7-4 Ancora Chappell da sotto su assist di Watt! 5-4 Watt mette a segno il libero aggiuntivo. 4-4 Canestro e fallo per Watt! 2-4 Ancora Cummings! 2-2 Pareggia Chappell! 0-2 Ospiti in vantaggio con Cummings. 19.47 E’ iniziato il match, primo ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma tv di Venezia-Lokomotiv Kuban – La cronaca di Venezia-Sassari Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita tra Umana Reyer Venezia e i russi del Lokomotiv Kuban valida per la settima giornata, la seconda di ritorno, del gruppo B della fase a gironi di EuroCup 2019-2020. I campioni d’Italia sono reduci dalla vittoria casalinga in ...

Venezia - alle 10.20 un'altra marea di LIVEllo record : Dovrebbe raggiungere il metro e 45. allerta massima, telefoni in tilt. un'altra vittima a Pellestrina

Acqua alta a Venezia - LIVEllo massimo dal 1966 : Piazza San Marco è sommersa da un metro d'Acqua ed è percorsa solo da imbarcazioni della polizia e della protezione civile. Alle 22.50 è stato registrato un picco di 187 cm, il secondo mai registrato dopo il 1966. Il sindaco: "E' un disastro, Veneziani rimanete a casa"

Acqua alta a Venezia - LIVEllo massimo dal 1966. DIRETTA : Piazza San Marco è sommersa da un metro d'Acqua mentre la marea continua a salire. La piazza è percorsa solo da imbarcazioni della polizia municipale e della protezione civile

Acqua alta a Venezia : la marea ha già raggiunto LIVEllo di un metro sopra il medio mare : A Venezia l’Acqua alta ha già raggiunto il livello di un metro sopra il medio mare: oggi si dovrebbe registrare una punta eccezionale, un metro e 40, a metà mattinata, secondo il Centro maree del Comune. I modelli previsionali del Centro maree del Comune di Venezia indicano la possibilità di maree eccezionali per oggi e domani. Le previsioni, valutate con CNR-ISMAR e ISPRA, indicano, in particolare, questa mattina alle ore 10 un picco di ...

Venezia - in arrivo l'acqua alta a LIVElli record : Per il Centro maree tra domani e mercoledì si potrebbero superare i 155 centimetri. Il Comune attiva il Centro di comando straordinario a palazzo Poerio

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Serie A in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell’ottava giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Dinamo Sassari, ottava giornata della Serie A di basket 2019-2020. La sfida del Palasport Giuseppe Taliercio si presenta come il piatto forte della domenica, con lo scontro tra due squadre che ambiscono ai playoff. In campionato la ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Serie A in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell’ottava giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Dinamo Sassari, ottava giornata della Serie A di basket 2019-2020. La sfida del Palasport Giuseppe Taliercio si presenta come il piatto forte della domenica, con lo scontro tra due squadre che ambiscono ai playoff. In campionato la Dinamo è ...

Venezia-Livorno - nessuno può perdere : LIVE su DAZN : È una sfida davvero fondamentale in ottica salvezza quella in programma al Penzo dove il Venezia ospita il Livorno, reduce dalla vittoria contro la Juve Stabia. Per i neroverdi è fondamentale fare risultato, ma finora in casa le soddisfazioni raccolte sono state davvero poche: solo una vittoria da inizio campionato. Per gli amaranto non si […] L'articolo Venezia-Livorno, nessuno può perdere: live su DAZN è stato realizzato da Calcio e ...

LIVE Partizan Belgrado-Venezia 69-83 - Eurocup basket in DIRETTA : una straordinaria Reyer espugna la Stark Arena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 21.51 Per i campioni d’Italia 27 punti di uno strepitoso Watt, 13 di Daye, 12 di Chappell, 10 più 11 rimbalzi di Stone, per il Partizan solo Thomas in doppia cifra con 18 punti! 69-83 Finisce qui, una straordinaria Reyer toglie al Partizan l’imbattibilità in Eurocup e sale a quattro vittorie! 69-83 Tripla di ...

LIVE Partizan Belgrado-Venezia 18-21 - Eurocup basket in DIRETTA : Reyer in vantaggio alla fine del primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-25 Tripla di Thomas, timeout Venezia. 28-25 Azione personale e canestro di Peiners. 26-25 Tap-in di Thomas. 24-25 Daye da due dall’angolo destro! 24-23 Thomas in semigancio, altro sorpasso Partizan. 22-23 Zero su due di Thomas ai liberi. 22-23 Torna davanti Venezia con Chappell! 22-21 primo vantaggio per il Oartzan con Peiners che ha anche il libero aggiuntivo ma lo sbaglia. 20-21 ...