LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna basket | EuroCup in DIRETTA | vantaggio

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!sotto di due punti in Israele. Troppi i 47 punti concessi dalla squadra di Djordjevic a cui non stanno bastando 17 punti di Gamble. 47-45 Gaines si butta dentro l’area e segna il -2. 47-43 Contropiede e Swing appoggia al vetro. Otto secondi alla fine. 45-43 Anche Hamilton fa 1/2 dalla lunetta. 44-43 Un solo libero per Hunter. 44-42 Due liberi di Teodosic. Timeout nella partita. 42-40 Due facili per Teodosic. Due minuti all’intervallo. 42-38 Tripla di Ariel.sul +4. 39-38 Due liberi di Gamble. Fallo antisportivo di Ariel su Gamble. 39-36 Tripla di Swing. 36-36 Penetrazione vincente di Hamilton. 34-36 Due liberi di Markovic. 34-34 Gamble schiaccia comodamente. Già 15 punti per il lungo della. 34-32 Hamilton lavora bene sotto canestro e segna appoggiando al vetro. ...

Pianeta_Basket : EuroCup - La Virtus Bologna in casa del Maccabi Rishon Lezion - zazoomnews : LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna basket EuroCup in DIRETTA: trasferta israeliana per gli emiliani -… - NBC_92 : Maccabi Rishon vs Virtus Bologna >>> -