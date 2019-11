LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna basket | EuroCup in DIRETTA | trasferta

Fonte : forzazzurri

Buonasera, e benvenuti alla diretta live di Virtus Bologna-Maccabi Rishon, sfida valevole per la settima giornata di EuroCup 2019-2020. Per la Virtus Bologna c'è la possibilità della qualificazione per le Top 16. Un traguardo raggiungibile solo con una vittoria questa sera. La formazione di Sasha Djordjevic si è già imposta nel match d'andata per 96-77, e anche in quest'occasione parte favorita. Bologna vuole proseguire anche in EuroCup l'ottimo momento che sta vivendo in campionato, dove è ancora imbattuta e comanda in solitari la classifica. Il Maccabi Rishon è secondo nel campionato israeliano dietro al Maccabi Tel Aviv, ma sta andando malissimo in campo europeo, come dimostra l'ultimo posto nel girone A. Il Maccabi è reduce da tre sconfitte consecutive e ha vinto solo una volta ...

