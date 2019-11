LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna basket | EuroCup in DIRETTA | 79-85 | vittoria e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Grande rimonta dal -14 per la, che ha chiuso con un ultimo quarto da 25-10. Decisivi i 19 punti di Gamble e i 18 di Teodosic. Lasi qualifica per le Top-16 di. Un grande risultato per la squadra di Sasha Djordjevic. FINISCE QUI! HA VINTO LA! 79-85 Dentro un libero per Cournooh. Blayzer sbaglia e poi ilperde palla. 79-84 Dentro i due liberi di Teodosic. Mancano 16 secondi alla fine. 79-82 Boyzer con il canestro del -3. 35 secondi alla fine e timeout per. Passi di Williams e dunque non vale la schiacciata dell’americano. Palla persa da Teodosic. 77-82 Un solo libero per Williams. Un minuto alla fine. 76-82 Due liberi di Teodosic. 76-80 Facile appoggio al vetro di Swing. 74-80 Gaines firma il +6. 74-78 Hamilton ...

