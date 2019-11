Libero | il Napoli di Ancelotti ha interrotto il percorso di crescita cominciato con

Libero : del caos Napoli beneficerà De Laurentiis. Potrà vendere i calciatori in scadenza che chiedono troppo per il rinnovo : Libero racconta di un Napoli “sempre più nel caos”, con una parte della rosa che “ha rotto con Ancelotti (ormai al capolinea della sua avventura partenopea: a fine stagione saluterà), non più considerato il condottiero e sergente di ferro dei tempi d’oro”. Di questa delicata situazione, scrive il quotidiano, beneficerà sul lungo periodo il presidente De Laurentiis “che Potrà disfarsi di quei calciatori ormai a fine ...

Libero : a Napoli tutti contro tutti. Legittima la scelta di De Laurentiis. Ancelotti ne esce rafforzato ma adesso si tirerà a campare : A Napoli si teme che il giocattolo si sia rotto, scrive Gabriele Galluccio su Libero. “I tempi recenti del patto sarriano sono già motivo di nostalgia: il gruppo di calciatori è lo stesso, addirittura rinvigorito da forze fresche e di qualità, eppure il bel gioco è ormai un lontano ricordo, così come la costanza di risultati”. La squadra arranca in campionato, non vince da quattro partite ed è distaccata ormai in doppia cifra da ...

Libero : uno spettacolare Napoli-Atalanta finisce in caciara a causa del Var : “Meno male che la Var doveva espellere le polemiche velenose dalla serie A. E invece proprio la tecnologia fa sì che un Napoli-Atalanta spettacolare finisca in caciara” E’ il commento di Gabriele Galluccio su Libero. Una partita dominata dai padroni di casa, scrive, che fin dall’inizio impongono un ritmo infernale. Che però finisce con il presidente De Laurentiis che definisce una “cafonata” l’espulsione di Ancelotti e se ...

Libero : Napoli-Atalanta - tutti i rischi sono per la squadra di Ancelotti : Al San Paolo arriva l’Atalanta che tanto somiglia al Leicester, scrive Libero. Una partita che potenzialmente potrebbe spaccare il campionato e in cui i rischi più grandi sono quelli del Napoli. Se la squadra di Ancelotti dovesse vincere, andrebbe a -6 e si assicurerebbero il terzo posto in classifica, agguantando la Juve in attesa della sfida con il Genoa delle 21. Soprattutto, potrebbe scavare un solco importante tra le squadre in lotta ...

Libero : Ancelotti sbaglia formazione ma il ribelle Insigne corregge l’errore e sballa il Napoli : Una “partita elettrizzante, in pieno stile europeo”, scrive Libero in merito alla partita giocata ieri dal Napoli contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. Decisivi, per il risultato a favore degli azzurri, i veterani Mertens e Insigne. Il capitano subentra dalla panchina correggendo l’errore di formazione di Ancelotti. Il tecnico gli aveva preferito l’evanescente Lozano relegandolo in panchina. “Il Salisburgo non ...

Napoli - oggi ultimo allenamento - poi weekend Libero : Sarà un weekend libero da impegni calcistici e anche dagli allenamenti quello che aspetta i giocatori del Napoli che non sono impegnati nelle nazionali. oggi ultimo giorno di allenamento, poi sarà il momento del riposo. Ieri a Castel Volturno si è svolto l’addestramento tecnico-tattico, poi la partitella e il lavoro aerobico. oggi la sessione finale, con allenamento mattutino. Il gruppo si ritroverà lunedì pomeriggio per preparare la partita ...

Libero : il Napoli è lo specchio di un campionato grigio che si spera finisca presto : Inter-Juve ha mostrato due squadre superiori sul resto del campionato, scrive Claudio Savelli su Libero. Il resto è su livelli più bassi. Entrambe le squadre hanno avuto un buon approccio al derby d’Italia giocato a San Siro, “sintomo che l’Inter ha colmato il dislivello in termini di coraggio e che la Juve, psicologicamente, non è cambiata”. La Juventus ha vinto per una maggiore abitudine a giocare ad alta tensione. “I ...

Libero : Conte e Gasperini riscoprono i panchinari. Il Napoli - che li aveva già scoperti - crolla : Su Libero Claudio Savelli si sofferma sulla quinta giornata di campionato. Una sera in cui Conte e Gasperini riscoprono i pregi dei panchinari. Mentre il Napoli, che aveva ben chiaro il concetto, cade. L’Inter, che fa filotto, con cinque vittorie su cinque, scopre di essere omogenea e di avere buoni ricambi in ogni ruolo. Un inizio perfetto per Antonio Conte. Non gli era mai successo in carriera. Idem per l’Atalanta di Gasperini, che ...

Libero : nel Napoli di Ancelotti nessuno è indispensabile : Nel Napoli di Ancelotti non esistono giocatori indispensabili, scrive Gabriele Galluccio su Libero. Finora il mister ha utilizzato 22 calciatori e tre moduli diversi. E stasera cambierà ancora altre pedine contro il Cagliari atteso al San Paolo. Tra campionato e Champions, il Napoli ha già utilizzato il 4-4-1-1 contro Fiorentina e Juventus, il 4-2-3-1 contro la Samp e il 4-4-2 contro Liverpool e Lecce. Ancelotti è riuscito a far sentire tutti i ...

Tardelli : 'Questa Juve non mi piace - Sarri non è Libero come lo era nel Napoli' : La Juve, in questo inizio stagione, non sta di certo entusiasmando, se non in due match, quelli più importanti, ovvero contro il Napoli e l'Atletico Madrid, anche se sono evidenti gli errori, soprattutto nelle palle inattive, che stanno riguardando il settore difensivo bianconero. Una situazione che preoccupa non poco i sostenitori bianconeri ma che evidentemente ha messo in discussione il lavoro di Sarri. A tal riguardo alla Domenica Sportiva ...

Libero : il Napoli sta terminando l’addestramento emotivo di Ancelotti : Alla quarta giornata di campionato le differenze rispetto al passato non sono nei numeri ma nelle impressioni che lasciano le squadre, scrive Claudio Savelli su Libero. Savelli analizza i numeri delle prime tre in classifica. E’ la terza volta negli ultimi cinque campionati che l’Inter inizia con un filotto di quattro vittorie subendo un solo gol. La Juve, invece, sembra brillare più in attacco e mostra debolezze in difesa: rispetto ...

Libero : il Napoli migliore squadra italiana nella prima di Champions : Delle italiane in Champions il Napoli è stata la migliore, scrive Claudio Savelli su Libero. La prima giornata di Champions è stata deludente, con le squadre impegnate nel cambiamento di pelle, che è già difficile e complicato di per sé, figuriamoci quando giochi in Europa. “Il Napoli invece viene da un anno con Ancelotti, sa chi è e sa di essere una squadra su misura per l’Europa“. La Juve è ancora “una creatura ...

Libero : al Napoli non serve la partita perfetta per battere il Liverpool. Vittoria voluta : Su Libero Claudio Savelli mette a confronto la prestazione dell’Inter contro lo Slavia Praga e quella del Napoli contro il Liverpool. La squadra di Antonio Conte ha approcciato la partita di Champions come se avesse già vinto prima di giocarla. L’esatto opposto di quanto vuole il tecnico e soprattutto di quello che l’Inter può permettersi alla luce dell’impegno di sabato, il derby. “L’Inter deve andare sempre a ...