“L’ho ammazzato io” Uccide il padre a martellate e poi confessa | “Ecco perché l’ho fatto”

(Di mercoledì 13 novembre 2019)ucciso io”. Queste le parole di un figlio che ammette di averil. Unche per anni ha coperto i debiti del figlio. Ha cercato di aiutare il ragazzo, che faceva il suo stesso lavoro ed era finito in una grave situazione economica. Non solo: era stato anche coinvolto in alcune truffe ai fornitori per le quali era stato denunciato. Ma Adolfo Ciammetti, 76 anni, continuava ugualmente ad andare a trovare il figlio Daniele, di 38, nella sua ditta – la Tecno Infissi – in via della Divina Provvidenza, a Boccea. Lo deve aver fatto anche nella serata di lunedì, ma poi è scomparso. Nel tardo pomeriggio di ieri la figlia, preoccupatacome gli altri parenti non aveva più notizie del, si è recata nell’azienda del fratello e ha scoperto il corpo del genitore, riverso sul pavimento di un capannone e coperto di sangue. Attorno una carriola rovesciata ...

