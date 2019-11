L' Epic Games Store aiuterà il mercato PC grazie alla concorrenza che ha creato

Superliminal - puzzle che gioca con le prospettive - è ora disponibile su PC via Epic Games Store : Cinque anni dopo il suo prototipo, Superliminal, puzzle che gioca con le prospettive, è ora disponibile su PC via Epic Games Store.Di seguito potete dare uno sguardo alla descrizione del gioco."Mentre vi addormentate con la TV accesa alle 3 del mattino, vi ricordate di aver visto la pubblicità del programma di terapia del sogno Somnasculpt del Dr.Pierce. Quando aprite gli occhi, siete immersi in un sogno, iniziando così le prime fasi di questo ...

Epic Games acquisisce Quixel e rende gratuite più di 10.000 risorse di MegaScans per gli utenti Unreal Engine : Epic Games ha acquisito Quixel, la più grande libreria di risorse di fotogrammetria disponibile attualmente e ha reso più di 10.000 risorse gratuite per tutti gli sviluppatori di Unreal Engine. MegaScans è una biblioteca online che contiene scansioni ad alta risoluzione di oggetti del mondo reale. Questi possono quindi essere utilizzati per creare immagini ultra realistiche in film e giochi."Negli ultimi dieci anni, abbiamo viaggiato in ogni ...

Death Stranding : la versione PC uscirà contemporaneamente su Steam ed Epic Games Store : Death Stranding è finalmente uscito e mentre oggi milioni di giocatori potranno mettere le mani su uno dei titoli più attesi dell'anno, al contempo chi è rimasto in attesa della versione PC del gioco ha importanti notizie al riguardo.Come possiamo vedere, infatti, è ufficiale la notizia del lancio in contemporanea su Steam e Epic Games Store della versione PC di Death Stranding. Ricordandovi che i preordini sono aperti da ora, riportiamo di ...

Nuclear Throne e Ruiner disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games Store ha reso disponibili i nomi dei nuovi giochi gratuiti di questa settimana, parliamo del duo Nuclear Throne e Ruiner, naturalmente se volete metterci le mani sopra dovrete necessariamente creare un account Epic Games Store e scaricare il launcher dedicato, tuttavia non avrete bisogno di nessun tipo di abbonamento.Nuclear Throne è un mix tra un gioco di ruolo, roguelike ed un platform. In questo ...

Scaricare gratuitamente tutti i giochi di Epic Games Store? Possibile - grazie a un exploit : Epic Games Store è afflitto da una pericolosa vulnerabilità che permetterebbe a malintenzionati di Scaricare l'intero catalogo dello store gratuitamente. Questo è quanto emerso da CCN.Scaricare tutti i giochi dello store sarebbe Possibile grazie a un exploit che, al momento, non sarebbe stato risolto da Epic. Il problema è da attribuire a una cattiva gestione dei sistemi anti-manomissione introdotti dai gestori dello store e dagli sviluppatori ...

Epic Games rimane ferma sulla sua decisione : Jarvis verrà bannato permanentemente da Fortnite : A niente è servito l'appello di Ninja ad Epic Games, riguardo il ridimensionamento della pena di Jarvis Kaye, membro del FaZe Clan bannato permanentemente da Fortnite per aver utilizzato un aimbot con il suo account secondario.Il giocatore in seguito al suo ban, aveva pubblicato un video di scuse per aver fatto una cosa così sciocca. Epic Games ha visionato il video, ma è rimasta ferma sulla sua decisione. Attraverso una dichiarazione, la ...

Warner Bros. ed Epic Games lanciano oggi Fortnite : Bundle Fuoco Oscuro : Warner Bros. Interactive Entertainment ed Epic Games hanno annunciato oggi che, per il fenomeno dei videogiochi Fortnite , è ora disponibile nei negozi, nell'ambito di un accordo di distribuzione internazionale, Fortnite: Bundle Fuoco Oscuro. La nuovissima versione di Fortnite: Bundle Fuoco Oscuro è ora disponibile nei negozi al prezzo consigliato di 29,99 € e i giocatori potranno scegliere la versione per il sistema digitale di ...

Warner Bros ed Epic Games lanciano oggi Fortnite : Bundle Fuoco Oscuro : Warner Bros. Interactive Entertainment ed Epic Games hanno annunciato oggi che, per il fenomeno dei videogiochi Fortnite, è ora disponibile nei negozi, nell’ambito di un accordo di distribuzione internazionale, Fortnite: Bundle Fuoco Oscuro. La nuovissima versione di Fortnite: Bundle Fuoco Oscuro è ora disponibile nei negozi al prezzo consigliato di 29,99 € e i giocatori ...

Fortnite : Ninja difende Jarvis del FaZe Clan e chiede ad Epic Games di riconsiderare il ban permanente : Come vi avevamo riportato nella giornata di ieri, il membro più giovane del FaZe Clan, Jarvis "Jarvis" Kaye, è stato bannato permanentemente da Fortnite dopo aver usato un cheat nel suo account secondario, registrando tra l'altro delle dirette streaming. Dal canto suo, il giocatore ha deciso di scusarsi pubblicamente attraverso un video. Jarvis ha ricevuto moltissimo supporto dai suoi fan, e anche Ninja ha voluto dire la sua a riguardo.Per Ninja ...

Red Dead Redemption 2 per PC : ecco l'orario di sblocco del gioco su Rockstar Games Launcher e Epic Games Store : Rockstar ha rivelato l'orario di di sblocco per Red Dead Redemption 2 su PC.Red Dead Redemption 2, che approda finalmente oggi su PC, sarà disponibile tra pochissimo.Rockstar ha confermato che i giocatori di tutto il mondo potranno tuffarsi nell'avventura western alle ore 14 italiane.Leggi altro...

Epic Games Store introdurrà lista dei desideri - recensioni e molto altro col prossimo aggiornamento : Fin dal suo debutto nel 2018, sono stati molti i problemi riscontrati dagli utenti nell'Epic Games Store, per chi non lo sapesse (e dubitiamo ci sia qualcuno) si tratta dello Store online proprietario di Epic Games, diventato famoso per le mille polemiche sulla sua politica di acquisizione esclusive, furti di dati ed in generale funzioni mancanti nel negozio.Lo scorso ottobre la situazione è migliorata un po', con l'introduzione di un layout più ...

SOMA e Costume Quest disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti di Questa settimana, parliamo del duo SOMA e Costume Quest, naturalmente se volete metterci le mani sopra dovrete necessariamente creare un account Epic Games Store e scaricare il launcher dedicato, tuttavia non avrete bisogno di nessun tipo di abbonamento."SOMA è un gioco horror fantascientifico di Frictional Games, i creatori di Amnesia: The Dark ...

EA sulla possibilità di supportare anche Epic Games Store : "siamo aperti a nuove collaborazioni" : Nella giornata di ieri vi avevamo comunicato come EA abbia annunciato la collaborazione con Valve in modo da portare i suoi giochi, oltre ad EA Access, all'interno della piattaforma Steam.A partire da Star Wars Jedi: Fallen Order, e includendo anche diversi altri titoli come Apex Legends, FIFA 20, Battlefield 5 e The Sims 4, i giochi EA saranno disponibili anche su Steam, consentendo anche il cross-play in multiplayer su Steam e Origins. Ciò ...

EA sulla possibilità di supportare anche Epic Games Store : "Siamo aperti a nuove collaborazioni" : Nella giornata di ieri vi avevamo comunicato come EA abbia annunciato la collaborazione con Valve in modo da portare i suoi giochi, oltre ad EA Access, all'interno della piattaforma Steam.A partire da Star Wars Jedi: Fallen Order, e includendo anche diversi altri titoli come Apex Legends, FIFA 20, Battlefield 5 e The Sims 4, i giochi EA saranno disponibili anche su Steam, consentendo anche il cross-play in multiplayer su Steam e Origins. Ciò ...