L' emergenza del sistema di emergenza | il volontariato si mobilita contro la riforma

Luciana Lamorgese : "Nessuna emergenza immigrati". Ma i dati del Viminale dicono più 87% : Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha rivendicato la linea del governo Conte 2 sul fenomeno immigrazione. Durante una conferenza stampa a Potenza, dove il ministro ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, la Lamorgese ha toccato il sensibile tema immigrazione, dic

Chiusura dell’A11 per presenza di animali selvatici - Coldiretti : “E’ emergenza nazionale” : “La Chiusura dell’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord per la presenza eccessiva di animali selvatici è la conferma di una emergenza nazionale che in Italia causa diecimila incidenti stradali all’anno con 13 morti nei primi nove mesi del 2019, secondo l’Asap, mentre nelle campagne sono stimati danni in almeno 200 milioni alle colture, senza contare i rischi per la salute provocati dalla diffusione di malattie di animali che razzolano sempre ...

‘Generate parentele non bambini’. La soluzione di Donna Haraway per ‘sopravvivere su un pianeta infetto’ al tempo dell’emergenza clima : Viviamo “tempi di urgenze che hanno bisogno di storie”. “Pensare, pensare dobbiamo” per “reagire alla disperazione” e, soprattutto, “sopravvivere sulla terra”. La soluzione (o una delle)? “Generate parentele, non bambini”. Le parole di Donna Haraway entrano in testa come un chiodo. Mentre anche in Italia, con grande ritardo, i discorsi su ambiente ed emergenza climatica cominciano a riempire le prime pagine dei giornali, la casa editrice Not ...

Maltempo Lombardia : Fontana firma la richiesta dello stato di emergenza per gli eventi di ottobre : LaRegione Lombardia ha formalizzato, in una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Protezione civile, la ‘richiesta di deliberazione dello stato di emergenza riguardante i fenomeni meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della Lombardia dal 19 al 21 ottobre 2019′. “In Lombardia – scrive il presidente della Giunta, Attilio Fontana, nella richiesta – le aree piu’ ...

Maltempo : l’emergenza idrogeologica a Salerno “causata dal tombamento abusivo del canale Torello” : “l’emergenza idrogeologica, con allagamenti e colate di fango, registrata domenica scorsa in Comune di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, è stata causata dal tombamento abusivo del canale Torello, nell’omonima frazione, per realizzare una strada comunale nel primo tratto e poi provinciale“: lo afferma l’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla ...

emergenza cinghiali - in Puglia 310 incidenti dall'inizio del 2019. Coldiretti : "Un pericolo per i cittadini" : Dal 2010 il numero degli incidenti gravi aumentato dell'81 per cento. La stima presentata in occasione della manifestazione a Roma davanti a Montecitorio

emergenza smog in India : lieve pioggia riduce l’inquinamento a Delhi : La qualità dell’aria di Delhi nelle ultime ore è migliorata, anche grazie ad una leggera pioggia: i livelli AQI, (che misurano la quantità di PM 2.5) sono scesi a valori medi attorno a 230. Gli scorsi 3 e 4 novembre, giorni in cui la capitale Indiana era assediata dallo smog, si erano registrati valori medi di 660, con punte di oltre 900 in alcune zone (già 200 viene considerato un valore rischioso per la salute) . L'articolo Emergenza ...

Maltempo Abruzzo : eccezionale grandinata a Pescara - negato riconoscimento dello stato di emergenza : Il Dipartimento di Protezione Civile ha notificato alla Regione Abruzzo il diniego al riconoscimento dello stato di emergenza, e quindi di contributi statali, per i danni provocati dalla eccezionale grandinata del 10 luglio scorso. Secondo la Protezione Civile, nonostante i plurimi sopralluoghi effettuati nei comuni maggiormente colpiti, i danni riscontrati possono e devono essere affrontati con le ordinarie risorse degli Enti locali ...

India - emergenza smog a Nuova Delhi : livelli 14 volte oltre i limiti - i peggiori degli ultimi tre anni. Voli cancellati per scarsa visibilità : “Una camera a gas“. Così il governatore Arvind Kejriwal ha definito Nuova Delhi, dove da giorni è scattata l’emergenza smog. L ’Aqi (Air quality index), che misura le particelle velenose nell’atmosfera, ha toccato quota 650, con punte di 708, e in alcune aree della città addirittura il record di 900, quattordici volte sopra il livello ritenuto accettabile. In alcune aree della città, come il quartiere di Bawana, è stato ...

India : a Nuova Delhi è emergenza inquinamento : L'inquinamento ambientale ha raggiunto livelli preoccupanti a Nuova Delhi. La capitale dell'India è avvolta dallo smog che, come una nube, cinge gli spazi rendendo pesante la respirazione. Per cercare di arginare i rischi sulla salute della cittadinanza, l'esecutivo di Kejriwal ha varato dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione, adottando le targhe alterne. Chiusi per alcuni giorni anche i cantieri e le scuole. Con questi ...

India - emergenza smog a New Delhi : scuole chiuse - cantieri fermi : Prosegue a New Delhi l’emergenza smog: una cappa soffocante avvolge la città, determinando un’emergenza di salute pubblica che ha obbligato a chiudere scuole e fermare cantieri. La coltre di inquinamento avvolge New Delhi ogni inverno, a causa degli scarichi dei veicoli, delle emissioni industriali e del fumo determinato dagli incendi agricoli negli Stati vicini, ma la crisi attuale è la peggiore degli ultimi 3 anni. Il governo ...

emergenza smog in India : Nuova Delhi soffoca - voli deviati : Ancora allarme smog a Nuova Delhi che continua a soffocare in una nebbia spessa e tossica: è il peggior livello d’inquinamento mai raggiunto da anni, tanto che numerosi voli sono stati deviati o posticipati. Intanto, i politici a livello federale e statale si accusano reciprocamente della responsabilità della situazione e della mancata risposta alla crisi. “L’inquinamento ha raggiunto livelli insostenibili”, ha dichiarato ...

Smog India : scuole chiuse a New Delhi per l’emergenza inquinamento : Il governatore di New Delhi ha deciso di chiudere tutte le scuole della città fino al 5 novembre, a causa della situazione di emergenza per la salute pubblica, dichiarata questa mattina dall’organismo per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento. L’indice di qualità dell’aria ha registrato una media di 480 (già a 200 è considerato pericoloso) ma in alcune aree della capitale si è superato il livello di ...

India : a Delhi è emergenza per la salute pubblica : Oggi a Delhi è stata dichiarata l’emergenza per la salute pubblica dal Comitato di esperti nominati dalla Corte Suprema, dopo che l’inquinamento ha raggiunto un livello “molto preoccupante“: alle 13 ora locale l’AQI, l’indice medio di qualità dell’aria, era pari a 480 (da 200 l’aria è considerata pericolosa per chi la respira). Bloccati tutti i lavori di costruzione e i cantieri nella capitale fino ...