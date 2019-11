Le Iene | intervista al rapper Willie Peyote VIDEO

Balotelli intervistato dalle Iene - non sono contro la curva ma solo contro pochi scemi : Dopo l’increscioso episodio avvenuto durante la partita Verona e Brescia quando sono state rivolte frasi razziste e offensive alla volta di Mario Balottelli, le Iene si sono precipitate da lui e hanno chiesto la sua versione. Gli hanno chiesto se gli ha dato tanto fastidio ciò che è accaduto e, soprattutto, se ora è arrabbiato con la curva. Ballottelli ha risposto in modo molto sereno a tutte le domande asserendo di essere convinto che non ...

Le Iene Show - stasera su Italia 1 : intervista singola a Emma Marrone : Emma Marrone racconta la sua rinascita dopo la malattia e il debutto di Fortuna in un'esclusiva intervista singola.

Casali del Manco(CS). Intervista a Massimo Covello - Segretario Fiom-Cgil Calabria - che sostIene : il nuovo Comune è una grande conquista - un sicuro baluardo contro la “frammentazione amministrativa”. : Il Responsabile del Sindacato Fiom – Cgil, al nostro Giornale: “La fusione dei Comuni io l’ho considerata, forse esagerando,

Le Iene Show 2019 intervista a Marianne Mirage (Video) : Le Iene Show 2019 intervista a Marianne Mirage. Numero di accoppiamenti ideale? “Minimo tre a settimana per stare bene”. (Video) Nella puntata de Le Iene Show, in onda ieri, martedì 22 ottobre su Italia 1 alle 21.15 circa, e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band, la produzione ha organizzato un’intervista a Marianne Mirage, cantautrice in voga in Italia. Durante l’intervista a Marianne ...

“Ma che fa?”. Mara Venier non si trattIene - proprio con lui. E durante l’intervista si lascia andare : Non c’è niente da fare, zia Mara ha proprio una marcia in più. Altro che Barbara D’Urso o le sorelle Parodi. La Venier ha quel qualcosa che tutti gli altri non hanno. Niente volgarità, sembra di stare in un salotto a parlare del più e del meno, in un modo naturale e dolcissimo, anche se per il più delle volte si parla di frivolezze (ma in fondo chi non lo fa a casa sua?). E anche questa domenica, i telespettatori sintonizzati su Domenica In ...