La polizia cinese ha utilizzato Death Stranding per aumentare la consapevolezza sulla

(Di mercoledì 13 novembre 2019)di Kojima Productions è uscito da quasi una settimana ormai e non è passato inosservato in Estremo Oriente, tanto che il gioco è statoin uno spot pubblicitario e pubblicato dal dipartimento di pubblica sicurezza in CinaIl famoso analista di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha ripubblicato su Twitter un'immagine del dipartimento di pubblica sicurezza, che mostra una scena di.La storia dietro è semplice. Gli sconti del Double 11 (11 novembre) stavano arrivando e per le consegne si prevedevano problemi. Il post ricordava alle persone di prendere misure di sicurezza durante questo periodo, secondo Ahmad. Double 11 è la versionedel Black Friday e del Cyber ​​Monday. Durante il giorno, i consumatori spendono una grande quantità di denaro per ottenere enormi sconti sull'elettronica e altro ancora.Leggi altro...

