Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Qualsiasi polemica sarebbe inutile, ci limitiamo a riportare le righe scritte dal giornalista Sebastiano Vernazza oggi a pagina 3 sulladello sport a proposito di un possibile trasferimento di Ibrahimovic al. Ogni commento sarebbe superfluo.. Città bellissima da visitare, difficile da vivere nella quotidianità. Ibra però èa Rosengard, ildiche ha poco da invidiare a certi quartieri napoletani malfamati. Nell’adolescenza in Svezia si vaccinato e poi ha accumulato carisma e personalità, quanto basta per fronteggiare gli eccessi di. Sarebbe il «frontman» ideale per ilimpaurito di oggi. Il figlio di De Laurentiis non direbbe una parola fuori posto davanti a Zlatan, suo padre presidente conterebbe fino a dieci. L'articolo Lapuò, èneldi, si è vaccinato” sembra ...

Gazzetta_it : Il #commissioner #Mls: '#Ibrahimovic sta per tornare al #Milan' #Calciomercato #Ibra - napolista : La Gazzetta: “Ibrahimovic può andare a Napoli, è cresciuto nel ghetto di Malmoe, si è vaccinato” “Quel luogo ha po… - _BustaPaga : RT @GnocchiGene: Mercato. Appena si è sparsa la voce di Ibrahimovic al Napoli i ladri sono tornati a casa di Allan, hanno restituito tutto… -