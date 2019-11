La foto che ha vinto il Comedy Wildlife Photography Awards

Violente raffiche di vento a Porto Cesareo : danni gravi al porto - Torre Lapillo sommersa dal mare [foto] : Fortissime raffiche di vento si sono abbattute su porto Cesareo, in Salento, provocando danni gravi al porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca, trascinando con sé tutte le barche ormeggiate. Centinaia le imbarcazioni ammassate: alcune sul molo, altre nell’area giochi a centinaia di ...

Chi sbaglia paga - il codice Lampard ‘colpisce’ i giocatori del Chelsea : ecco la lista delle multe [foto] : Il manager del Chelsea ha stilato una lista di multe da comminare in caso di determinate violazioni commesse dai propri giocatori Un regolamento da rispettare, con una sanzione pecuniaria da applicare in caso di violazione. Al Chelsea chi sbaglia paga, così ha deciso Frank Lampard, che ha stilato una vera e propria lista delle multe da comminare per determinate infrazioni. AFP/LaPresse Il conto più salato si paga in caso di arrivo in ...

“Ridicolo!”. Andrea Damante - che figuraccia : le foto sui social sono la prova schiacciante : Andrea Damante è senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti degli ultimi anni. Lo confermano i numeri da record di seguaci e follower su Instagram, dove è seguito da oltre due milioni di account. Ha iniziato a Uomini e Donne: Andrea Damante è stato il tronista che restituito fiducia nel programma al pubblico e ha riscosso un grandissimo successo. In seguito si è dedicato all’attività di modello e alla musica – tra la ...

Caso Ronaldo - la reazione dei tifosi : neanche ai campioni è concesso sbagliare - però… [fotoGALLERY] : Vietato toccare Cristiano Ronaldo. O forse non è più così? La sostituzione attuata domenica sera da Maurizio Sarri ha scatenato la reazione del campione portoghese, creando così un dibattito all’interno dell’opinione pubblica. Fino a due giorni fa nessuno, infatti, avrebbe mai immaginato di assistere ad una scena del genere: CR7 che viene rilevato dal campo per cercare di risolvere la partita. Nessuno, ad eccezione appunto ...

Kia Niro - un restyling che punta su design e connettività – foto : Kia Niro dal 2016 ad oggi, è il crossover che ha venduto 270.000 unità al livello globale. In Europa centomila automobilisti si sono fatti conquistare dall’auto coreana che oggi si ripresenta al mercato rinnovata, nelle versioni Hybrid e Plug-In. Un’evoluzione stilistica in nome di design, tecnologia e sempre più dal basso impatto ambientale. design esterno rinnovato, interni più raffinati, dotazioni più ricche e nuove combinazioni ...

Oppo Reno2 Z - lo smartphone che a 349 euro offre un bel display e un ricco comparto fotografico. Le prestazioni sono però altalenanti : Oppo Reno2 Z è la variante economica di Reno2. Nonostante a primo colpo possa sembrare identico al fratello maggiore, che abbiamo avuto modo di apprezzare nella nostra recensione qualche settimana fa, la variante Z presenta delle differenze dal punto di vista tecnico e fotografico. Motivo per cui arriva in Italia a 349 euro, una cifra adeguata ma che non gli renderà vita facile in un segmento in cui si fa sempre più strada Xiaomi. Uno degli ...

Google foto aggiunge tante novità con la versione 4.30 : ci sono anche i tag manuali dei volti : Google Foto per Android si aggiorna alla versione 4.30 integrando un nuovo design per il menu, il tag manuale dei volti e altre novità. L'articolo Google Foto aggiunge tante novità con la versione 4.30: ci sono anche i tag manuali dei volti proviene da TuttoAndroid.

Risultati Serie C - 14^ giornata : vincono FeralpiSalò e Potenza - le classifiche aggiornate [foto] : Risultati Serie C – Si scende in campo per la quattordicesima giornata di Serie C. Un turno che si preannuncia scoppiettante. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. Nel gruppo A solo un pareggio per il Monza contro la Carrarese. Stesso discorso nel girone B tra Cesena e Reggiana, nel girone C la Vibonese strapazza il Rieti. Domenica il resto del programma dei tre gironi. Il Renate vince a Lecco, prosegue la marcia della ...

Milano - premiate 60 nuove botteghe storiche : la più antica è del 1841. foto : Si amplia il numero delle attività inserite nell’albo meneghino che comprende 549 negozi con almeno 50 anni di storia alle spalle. La cerimonia, presieduta dal sindaco Giuseppe Sala, si è svolta a Palazzo Marino. Premiati pasticcerie, ristoranti, barbieri e librerie

Offerte fotografiche su Aliexpress : Yongnuo 50mm f/1.8 e Fujifilm Instax Mini al miglior prezzo : In occasione del Single’s Day, anche detto il Black Friday Cinese, su Aliexpress sono in arrivo una valanga di sconti. VI ricordiamo inoltre che il punto di forza di Aliexpress sono i coupon, che potrete leggi di più...

Anche Redmi Note 8 Pro ha la sua Google fotocamera : ecco come installarla : Lo sviluppatore Wyroczen lavora da un po' di tempo ad una versione della Google Fotocamera per il Redmi Note 8 Pro e dopo vari test è pronta L'articolo Anche Redmi Note 8 Pro ha la sua Google Fotocamera: ecco come installarla proviene da TuttoAndroid.

Juventus-Milan - le pagelle di CalcioWeb : Szczesny muro - Higua(all)in - che succede a Ronaldo? [foto] : Juventus-Milan, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il posticipo della 12^ giornata di Serie A, il match dello Stadium tra Juventus e Milan. Vincono, ma non senza fatica, i bianconeri. Decisivo è Dybala, che entra dalla panchina (al posto di un Ronaldo nervoso) e salva nuovamente Sarri. I meriti principali, però, sono da attribuire ad un insuperabile Szczesny, che le prende praticamente tutte. Ma la sua prestazione ...

Le Mans 66 - La grande sfida - La vera storia che ha ispirato il film foto GALLERY : Una storia di auto e personaggi leggendari, tra pochi giorni sul grande schermo. Dal 13 novembre sarà nelle sale italiane la pellicola "Le Mans 66 - La grande sfida", diretta da James Mangold e costata alla 20th Century Fox ben 100 milioni di dollari, che celebra lo storico duello tra le V8 Ford e le V12 Ferrari.La storica tripletta. Una sfida epica, dettata dalla tenace rivalità tra Henry Ford II ed Enzo Ferrari, patron della Casa del ...