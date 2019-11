La figlia ha un male incurabile La mamma | Ora la lascio volare via

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Francesca Bernasconi La madre ha deciso di accompagnare ladi sette mesi verso il fine vita: "Basta accanirsi su di lei. Voglio che abbia una fine dignitosa" "Nina, non avere paura, non ti". Nina è una bimba di 7 mesi, nata prematura e affetta da un'infezione che non le lascia scampo, e a sussurrarle quelle dolci parole nell'orecchio è laFrancesca, che ha deciso di accompagnarla per gli ultimi passi della sua vita. A poche settimane dalla nascita, avvenuta all'ospedale di Verona, la piccola aveva contratto un virus, che le ha intaccato il cervello. Allora laha consultato gli specialisti di tutta Europa, nella speranza di trovare una terapia che potesse aiutare la sua bambina. Ma gli ultimi esiti della tac e della risonanza non le hanno lasciato speranza: danni irreversibili al cervello. Secondo quanto riporta Libero, Nina non avrebbe più le ...

jerrylor : @piperitafrancy Ci é giá stato in passato,si sará tatuato il nome della 2ª figlia.Dura poco e non fa cosi male ?? - mary_lou79 : Single, tifosa di calcio stile 'il mio eterno amore', rugby, pallavolo e basket. Resto dell'idea che mio padre (bla… - Tablinsky : @michcampanella Oggi in ospedale mi hanno regalato una rosa che recita 'Io scelgo la gentilezza perché...rende più… -