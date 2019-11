La crisi italiana vista da Germania e Austria

La crisi italiana vista dal mondo tedesco : In Germania e in Austria sono usciti quasi contemporaneamente due libri sull’Italia. Gli autori osservano il paese e la sua storia dell’ultimo secolo, dipinti come laboratori del successo delle destre populiste nel mondo . Leggi

Vittorio Feltri sulla crisi italiana : "Ecco perché il nostro Paese sta morendo" : Titolo meravigliosamente stupido sul Corriere della Sera di ieri. Questo: "L' Italia è ferma, serve una svolta". Forse i colleghi illustri di via Solferino ignorano che è immobile non da una settimana bensì da venti anni venti. Non lo dico io che non so un tubetto di economia, nonostante il mio bila