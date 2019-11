Japan Cup | Mollema ha vinto con una bugia | Vaughters | ‘Avversari non sempre onesti' ’

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il finale di stagione ha visto Baukenel ruolo inedito del grande protagonista e plurivincitore. Il corridore olandese, conosciuto come un regolarista di alto livello ma con pochi guizzi vincenti, ha conquistato uno dietro l’altro il Giro di Lombardia e poi laCup.ha approfittato di un momento di grazia per completare questa doppietta, ma anche di una situazione tattica letta nel modo migliore nella classica italiana e di un colpo d’astuzia, o forse di scarsa lealtà, nella corsa giapponese in cui ha avuto ragione di un avversario più veloce di lui come il canadese Michael Woods.Cup, uno strano finale Dopo la conclusione della stagione europea con il Giro di Lombardia e la Parigi Tours, il ciclismo ha vissuto le ultime emozioni di questo lungo 2019 con alcune corse in Oriente. In Giappone si è svolta il 20 ottobre laCup, un appuntamento ormai ...

ailinon80 : RT @Rugbymeet: La Rugby World Cup in cifre ?????? Soltanto dalla birra sono arrivati 1 miliardo di dollari?????? #RWC2019 #Japan #RugbyWorldCup19… - Rugbymeet : La Rugby World Cup in cifre ?????? Soltanto dalla birra sono arrivati 1 miliardo di dollari?????? #RWC2019 #Japan… -