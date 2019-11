Italia sotto lo scacco del maltempo | tromba d' aria a Porto Cesareo | spiagge erose a

Italia sotto scacco : il maltempo ci ‘sotterra’ - ma nessuno ha le armi adatte ad affrontarlo. Ed è solo l’inizio : Venezia sott’acqua. Località del Sud in tilt. Allagamenti. Alberi caduti. Automobili devastate. Uragani che spazzano via tutto ciò che trovano sulla propria strada. Fino a qualche anno fa questo tipo di notizie arrivavano da oltre oceano, dall’Asia, dall’America. Noi europei ci sentivamo quasi degli ‘eletti’: caldo d’estate, freddo e pioggia in inverno, giornate tiepide in primavera e foglioline gialle che cadevano in autunno. Tutto nella ...

Il ritorno sotto ai riflettori di Charlène di Monaco : la visita in Italia per una buona causa : Charlene di Monaco in visita in AbruzzoCharlene di Monaco in visita in AbruzzoCharlene di Monaco in visita in AbruzzoCharlene di Monaco in visita in AbruzzoCharlene di Monaco in visita in AbruzzoCharlène di Monaco non è «scomparsa». L’ex nuotatrice sudafricana, 41 anni, dopo alcuni mesi di assenza dagli eventi pubblici del principato è riapparsa in Italia per un’ottima causa: come raccontano le foto condivise dalla pagina Facebook ...

Milano - sotto sequestro il villaggio di Babbo Natale più grande d’Italia : violate norme antinfortunistiche : Il villaggio di Babbo Natale più grande d’Italia, in fase di allestimento all’Ippodromo del Galoppo di San Siro a Milano, è stato sequestrato. Secondo l’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, nell’area di 30mila metri quadrati sono state violate le norme antinfortunistiche. A rischio, dunque, il “Sogno di Natale 2019” da record in calendario dal 22 novembre al 30 dicembre: i lavori ...

Citigroup : ?rischio Italia sottostimato. Data del 12 gennaio decisiva : Se la legge taglia-parlamentari sarà sottoposta a referendum una crisi di governo a primavera porterebbe a elezioni con la vecchia legge elettorale, vincendo le resistenze dei parlamentari

La Segre finisce sotto scorta Italia umiliata dai cretini : Stefano Zurlo È come tornare sul famigerato binario 21, quello da cui partì bambina nel gennaio '44 alla volta di Auschwitz. Liliana Segre sotto scorta è un incubo, il passato che afferra il presente, il rigurgito fuori dal tempo dei fantasmi della storia. C'è da rimanere costernati alla notizia che la senatrice a vita debba essere protetta da polizia e carabinieri, come capita ai collaboratori di giustizia passati dall'altra parte ...

Ciclismo su pista - Italia COLOSSALE! Record nazionale pazzesco per l’inseguimento a squadre maschile - prima volta sotto i 3’50”! Azzurri in finale! : L’ITALIA c’è e brilla al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, dove il quartetto azzurro dell’Inseguimento a squadre maschile, durante la prova del first round della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019, è riuscito a segnare il nuovo Record nazionale scendendo per la prima volta sotto i 3’50” e chiudendo la gara in 3:49.464. Questa sera, Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon si giocheranno ...

L’antisemitismo in Italia è un pericolo sottovalutato? : (foto: LaPresse) Mercoledì scorso il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di Milano ha deciso di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre, internata nel 1944, a 14 anni, in quanto di fede ebraica e sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz. La motivazione risiede nelle continue minacce ricevute via web dalla senatrice, che secondo un’analisi dell’osservatorio Antisemitismo del Cdec – Fondazione centro di ...

Giovedì i tassi di interesse dei titoli di Stato decennali della Grecia sono scesi sotto i tassi di interesse dei BTP Italiani per la prima volta dal 2008 : Giovedì i tassi di interesse dei titoli di Stato decennali della Grecia sono scesi sotto i tassi di interesse degli analoghi BTP italiani. Non succedeva dal 2008, cioè da prima che iniziasse la grave crisi economica greca. A fine giornata i

Liliana Segre sotto scorta dopo le minacce razziste. Centro Wiesenthal : «Vergogna per l'Italia» : In seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela...

Nel mondo ci sono 15 milioni di bambini e adolescenti sotto psicofarmaci. "L'Italia rafforzi i controlli" : Attenzione alla somministrazione di psicofarmaci a bambini e adolescenti, una pratica molto diffusa in altri Paesi e che rischia di prendere piede anche in Italia. È l’allarme lanciato dalla Rete Sostenibilità e Salute, un network che riunisce le associazioni del terzo settore più attive sul tema della “salute sostenibile”. Nel caso dei minori, l’allerta riguarda soprattutto le prescrizioni per ...

Dal Milan a Zaniolo - Capello sottolinea : “i rossoneri hanno paura di giocare. Nicolò? Il più forte talento in Italia” : L’ex allenatore friulano ha analizzato la situazione Milan e si è soffermato anche su Zaniolo, spiegando meglio le sue ultime uscite Fabio Capello non risparmia il Milan, criticando l’atteggiamento mostrato dalla squadra rossonera nella sconfitta contro la Lazio. L’ex allenatore friulano ha attaccato duramente gli interpreti del gioco di Pioli, sottolineando come manchi coraggio e personalità. Spada/LaPresse Intervenuto ...

Italia sotto la pioggia - tromba d’aria in Liguria e allagamenti in Toscana - Video - Previsioni Francia - 140mila senza energia : Cielo nuvoloso e precipitazioni abbondanti e persistenti. A Lavagna una tromba d’aria ha scoperchiato alcune abitazioni

L'Italia è sotto la pioggia : Tromba d'aria in Liguria e allagamenti in Toscana : Il maltempo tanto annunciato è giunto sull’Italia. Rovesci e temporali di forte intensità stanno provocando allagamenti, frane e disagi da nord a sud. Cedimenti stradali e alberi sradicati sono segnalati nel Ponente Ligure, dove permane l’allerta gialla diramata dall’Arpal. A Sanremo, una persona è stata costretta a lasciare il proprio appartamento a Sanremo a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia mentre due giovani sono stati ...

