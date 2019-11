Iraq | rientrati in Italia i 5 militari feriti nell' attentato del' Isis

Fonte : agi

(Di mercoledì 13 novembre 2019) È atterrato all'aeroporto militare di Ciampino il C130 che ha riportato ini 5rimasti'esplosione di un ordigno inil 10 novembre; con loro i familiari che ieri li avevano raggiunti in Germania con l'aereo messo a disposizione dal ministero della Difesa. Ad accoglierli il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il capo di Stato maggiore della Difesa generale Enzo Vecciarelli. La decisione è stata presa dopo che i sanitarinazionali hanno accertato le loro condizioni - giudicate stabili - presso l'Ospedale militare Usa della Base di Ramstein in Germania, autorizzandone il trasferimento'ospedale militare del Celio a Roma.

