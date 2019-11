Insigne verso un posto da titolare contro la Bosnia

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Contrariamente a quanto emerso ieri, Lorenzodovrebbe giocare dal primo minuto venerdì sera a Zenicala. Gara valevole per le qualificazioni all’Europe, l’Italia si è già qualificata.dovrebbe avere il suonel tridente con Belotti e Bernardeschi preferito a Chiesa. In porta, come sempre, Donnarumma. In difesa: Florenzi, che nella Roma non gioca praticamente più, Bonucci, Acerbi ed Emerson. A centrocampo resiste l’unico dubbi: chi tra Zaniolo e Tonali? Leggermente favorito il calciatore del Brescia. Tonali andrebbe a giocare con Jorginho e Barella. Gli azzurri partiranno domani mattina per Sarejevo e poi in pullman raggiungeranno Zenica. L'articoloundalailNapolista.

