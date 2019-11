Inquinamento sito Bussi | la Regione Abruzzo nomina Commissione

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Pescara - Prende il via ladi inchiesta sulinquinato di. Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ha comunicato di aver firmato il decreto didella. La prima riunione dovrebbe tenersi mercoledì 20 novembre. Dopo aver ottenuto il voto favorevole dell'Assemblea legislativa il 6 agosto 2019, lasi appresta a riunirsi per la prima volta al fine di eleggere il Presidente, che in base al Regolamento viene scelto tra un consigliere indicato dall'opposizione. "Ho dato massima priorità alla istituzione di questacosì come per tutti gli altri istituti di controllo e garanzia a servizio dei cittadini e del Consiglio regionale - ha detto Sospiri - Dopo il garante dei detenuti presto nomineremo anche il garante dell'infanzia. Per quanto riguardaho chiesto ai Capigruppo di poter ...

RiotGrrls1 : @HuffPostItalia Tutta quell’area dev’essere bonificata. Abbiamo problemi con l’inquinamento. Il sito potrebbe esser… - TuriCiulla64 : RT @r50: @SergioCosta_min Per cortesia, potrebbe rendere pubblica la relazione tecnica sullo stato dell’inquinamento del sito ILVA di Taran… - faustosacchelli : RT @ASviSItalia: Tra il 2010 al 2018 nelle nostre città la diffusione dei Suv ha dato il contributo più rilevante alla crescita dell'inquin… -