Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019)– Laitaliana si prepara per il prossimo doppio impegno, gli azzurri hanno già staccato il pass per Euro 2020 con largo anticipo ma hanno intenzione di onorare la competizione fino alla fine e provare anche nuove soluzioni, di fronte prima la Bosnia e poi l’Armenia. Nel frattempo non arrivano buone notizie dall’infermeria, si è fermato infatti il difensore Gianluca, ilha riportato un affaticamento muscolare e non partirà domenica mattina con i compagni per Zanica. Ilfarà ritorno alla, si tratta del quartonelle ultime ore e si aggiunge a quelli di Berardi, Spinazzola e Verratti. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo...

spaziocalcio : #Italia, un altro infortunio: stavolta è Gianluca Mancini a dare forfait, torna alla #Roma - Andrea59196157 : RT @cmdotcom: #Roma, altro guaio: #Mancini lascia la Nazionale per un infortunio muscolare - CalcioWeb : Infortunio #Mancini, il calciatore della Roma lascia la Nazionale -