In Messico c’è un museo di legno ispirato alla natura

Bolivia - c’è il mandato d'arresto per Morales. Il Messico offre asilo : Il presidente in fuga da La Paz dopo aver rassegnato le dimissioni. Tensioni e violenze in diverse città

Messico e nuvole - la faccia triste di Lozano non c’è più. Segna lui. Salisburgo-Napoli 1-1 : Ci pensa Hirving Lozano. È lui, il messicano, a salvare il primo tempo del Napoli. Con una rasoiata di destro da fuori area. Rasoterra. È lui che impedisce al napoli di andare al riposo sotto di un gol. Aveva ragione Ancelotti ad aspettarlo. Ha sempre ragione Ancelotti. Lo ha schierato in attacco dal primo minuto e lui ha impedito che il Napoli andasse al riposo sotto di un gol. E si è preso l’ovazione del San Paolo privo della Curva B in ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : l’entrata trionfale di Lewis Hamilton sul podio - c’è la macchina sul palco! Scena da Hollywood : E’ un Lewis Hamilton scatenato sul podio del Gran Premio del Messico. Il pilota britannico ha conquistato la vittoria dopo una bellissima rimonta, sfruttando anche gli errori della Ferrari e i problemi della Rossa con le gomme. Semplicemente eccezionale la strategia della Mercedes e come sempre poi Lewis Hamilton ci ha messo del suo, avvicinandosi ormai al suo sesto Mondiale. VIDEO LEWS Hamilton SUL podio IN ...

Helmut Marko F1 - GP Messico 2019 : “Penalità a Verstappen? Non c’erano segnali luminosi - grande risultato” : Fa discutere l’epilogo delle qualifiche del GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il time-attack ha sorriso alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, autore della seconda pole position stagionale. Una prestazione degna di lode per l’orange, capace di sfruttare la monoposto di Milton Keynes nel secondo e nel terzo settore della pista, e di guadagnarsi la p.1 Tuttavia nel time-attack ha fatto discutere ...

Formula 1 - Hamilton non fa drammi in Messico : “sapevamo di dover soffrire - c’è molto da lavorare” : Il pilota della Mercedes ha parlato dopo la prima giornata di libere, tracciando un bilancio relativo alle prestazioni della W10 Primo posto nella prima sessione di libere e quinto nella seconda, prestazioni altalenanti per Lewis Hamilton in Messico, dove la Mercedes dimostra di non adattarsi benissimo alla conformazione del circuito. photo4/Lapresse Il pilota britannico comunque non fa drammi, sottolineando come ci sia ancora da lavorare ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Ho fatto il mio - sul passo gara c’è costanza di rendimento” : “Penso di aver fatto il mio oggi, sul passo gara, mi son concentrato su un lavoro con le gomme medie, che sembrano reggere bene fino alla fine rispetto alle morbide“. Sono queste, in estrema sintesi, le parole di Sebastian Vettel al termine del primo giorno di prove del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il tedesco della Ferrai ha terminato in testa la seconda sessione, mettendo in ...