Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) I razzi, le eliminazioni mirate,di nuovo in, un milione di israeliani costretti nei rifugi sotterranei. Il clima disi addice a Benjamin Netanyahu. Messo alle corde nelle trattative per la formazione del nuovo, “Bibi” ritorna al centro della scena calzando l’elmetto e facendo alzare le quotazioni di un “di” con dentro il suo rivale Benny Gantz, leader di Kahol Lavan, uscito vincitore dalle elezioni del 17 settembre. Nel clima diche si respira da ieri, a seguito dell’uccisione da parte israeliana del comandante della Jihad islamica palestinese a, Baha Abu al-Atasembra aver dimenticato i guai giudiziari del premier in carica e, da Paese in trincea,, nella maggioranza dell’opinione pubblica, per un esecutivo in grado di fronteggiare le minacce che giungono da. “Di ...

marinog95 : RT @ispionline: Dopo l'uccisione di Abu al-Atta, leader militare del Jihad Islamico Palestinese #PJI, sono partiti diversi razzi dalla Stri… - HuffPostItalia : In Israele la guerra a Gaza spinge per un 'governo di crisi' - shevathas : RT @VittorioBotti: #Israele ha tutti i diritti previsti dal diritto internazionale di eliminare terroristi che sono una minaccia. Il lancio… -