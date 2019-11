Imprese : al via Pmi Day - mille studenti in aziende con Sicindustria (2) : (Adnkronos) - Un passaggio fondamentale soprattutto in Sicilia dove il tasso di disoccupazione è del 20%, con punte superiori al 50% proprio tra i giovani. Ma non solo. In 10 anni la Sicilia ha perso 50 mila laureati under 35 per via di un fenomeno migratorio che non accenna a diminuire. Un danno al

Imprese : al via Pmi Day - mille studenti in aziende con Sicindustria : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Prende il via 'Pmi Day 2019', la giornata della piccola e media impresa organizzata in tutta Italia da Confindustria all’interno della settimana della Cultura d’Impresa che giunge quest’anno alla decima edizione. In Sicilia saranno oltre mille gli studenti di una cinqu

Imprese : al via Pmi Day - mille studenti in aziende con Sicindustria (2) : (Adnkronos) – Un passaggio fondamentale soprattutto in Sicilia dove il tasso di disoccupazione è del 20%, con punte superiori al 50% proprio tra i giovani. Ma non solo. In 10 anni la Sicilia ha perso 50 mila laureati under 35 per via di un fenomeno migratorio che non accenna a diminuire. Un danno al quale si aggiunge la beffa: secondo il rapporto Excelsior di Unioncamere-Infocamere e Anpal infatti il 21% dei posti di lavoro resta vacante ...

Napoli - lavori a via Marina - la dura accusa del gip : «C'era un patto tra clan e Imprese» : Un «rapporto perverso tra imprenditoria e camorra». Si inizia accettando la richiesta estorsiva, poi si accetta qualunque tipo di avance. Mai al ribasso. Anzi, sempre più esosa....

Dal Senato via libera al decreto Salva-Imprese : L'Aula del Senato ha approvato con 168 voti favorevoli e 110 contrari la fiducia sul decreto Salva imprese. Il provvedimento passa ora alla Camera

Decreto Imprese - al via voto in commissione : via libera alle norme sui rider - verso rinvio lo scudo per l’Ilva. Ipotesi fiducia in Aula : E’ iniziato il voto sugli emendamenti al Decreto salva-Imprese nelle commissioni congiunte Industria e Lavoro del Senato. Nel pomeriggio è arrivato il via libera alle tutele per i rider, con diritti minimi per tutti e un trattamento da lavoratore subordinato per chi svolge l’attività di ciclo-fattorino in modo continuativo. Si punta a chiudere in giornata e da più parti si dà per scontato che in Aula il governo metterà la fiducia, visto ...