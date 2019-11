Imprese | al via Pmi Day | mille studenti in aziende con Sicindustria 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) (Adnkronos) - Un passaggio fondamentale soprattutto in Sicilia dove il tasso di disoccupazione è del 20%, con punte superiori al 50% proprio tra i giovani. Ma non solo. In 10 anni la Sicilia ha perso 50 mila laureati under 35 per via di un fenomeno migratorio che non accenna a diminuire. Un danno al

reginamargrm : RT @benq_antonio: #Morani #Pd via le multe alle #Ong e poi servono quote di #Profughi per lavorare al Nord Est ??!! Mancano dei lavoratori!!… - Paola_zrz : RT @benq_antonio: #Morani #Pd via le multe alle #Ong e poi servono quote di #Profughi per lavorare al Nord Est ??!! Mancano dei lavoratori!!… - NoireVn : RT @benq_antonio: #Morani #Pd via le multe alle #Ong e poi servono quote di #Profughi per lavorare al Nord Est ??!! Mancano dei lavoratori!!… -