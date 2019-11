Impeachment | “Trump interessato solo a indagini su Biden” I Dem bocciano mozione per

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 14 novembre 2019) L'unico interesse del presidente Donald Trump per l'Ucraina riguardava l'apertura di un'indagine contro il rivale Joe Biden. È quanto emerge dalla prima audizione pubblica, davanti alla commissione Intelligence della Camera statunitense, sul possibiledel capo di Stato. Dopo aver testimoniato a porte chiuse, l'ambasciatore Bill Taylor, attuale incaricato d'affari ad interim in Ucraina, e il funzionario George Kent, del dipartimento di Stato, hanno ribadito le proprie preoccupazioni di fronte ai membri della commissione, e davanti al pubblico statunitense, che ha seguito l'udienza in diretta. Trump potrebbe essere accusato di abuso di potere per le pressioni esercitate sul presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per convincerlo a indagare su Biden e sul presunto ruolo dell'Ucraina, e non della Russia, nelle interferenze nelle scorse elezioni presidenziali statunitensi, tesi ...

Corriere : Oggi c'è la prima audizione pubblica per l'impeachment di Trump ??. @GiuseppeSarcina vi racconta tutto su… - TgLa7 : #Usa , iniziano le sedute per la procedura di #impeachment e si fa dura per @realDonaldTrump - valigiablu : Iniziano oggi al Congresso USA le audizioni per la messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump > Scandalo U… -