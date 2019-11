Il trailer ufficiale di Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky | dal 25 novembre al cinema

trailer de L’ufficiale E La Spia di Polanski : l’affare Dreyfus al cinema : l’affare Dreyfus era un tema di interesse comune tra Roman Polanski e Robert Harris. È da questa premessa che è nato il film del regista polacco tratto dall’omonimo romanzo del 2013 dello scrittore inglese. L’ufficiale E La Spia di Polanski (il cui titolo originale è J'accuse) è stato presentato in concorso alla 76esima Mostra del cinema di Venezia e sarà al cinema dal 21 novembre. In nome del popolo francese il primo consiglio di guerra ...

Il trailer italiano de “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski : Arriverà nei cinema il 21 novembre l'attesissimo film di Roman Polanski "L'ufficiale e la spia", con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner. Qui il trailer in italiano dell'ultimo capolavoro del regista, che ha vinto il Gran Premio della Giuria alla Mostra del cinema di Venezia. Siamo nel 1895 e nel cortile dell'École Militaire di Parigi, Georges Picquart, un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e ...

Una seconda stagione di The End of the F***ing World più dark e misteriosa nel trailer ufficiale (video) : Col trailer della seconda stagione di The End of the F***ing World, Netflix svela le prime immagini del nuovo capitolo dell'acclamata serie, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da martedì 5 novembre. Come già ampiamente anticipato dalle notizie sul cast della seconda stagione, sarà Alyssa (Jessica Barden) la protagonista dei nuovi episodi, affiancata da una new entry che prende il posto di Alex Lawther. La ...

Need For Speed Heat si mostra nel nuovo e adrenalinico trailer ufficiale : Attraverso un comunicato stampa, Ghost Games e EA hanno pubblicato il nuovo trailer ufficiale per Need For Speed Heat. I due team sono stati sconvolti dalle milioni di personalizzazioni create in NFS Heat Studio, l'app di modifica dei veicoli collegata a Need for Speed Heat, in uscita tra pochi giorni.Lo scorso mese era stato comunicato che i giocatori avevano passato in media 24 minuti all'interno dell'app per dare vita al design più stiloso e ...

«Star Wars 9. l'ascesa di Skywalker» - finalmente il trailer ufficiale. Super : Alla fine è arrivato il momento più atteso e, in qualche modo temuto dai fan. Con l'uscita del trailer ufficiale di Star Wars 9: L'ascesa di Skywalker non ci sono più dubbi che la saga di Guerre Stellari è prossima alla conclusione. Il nono film, in sala dal prossimo 18 dicembre non solo concluderà la nuova trilogia (quella cominciata con Il Risveglio della Forza), ma anche l'intero corpo dei film dedicati ...

Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è il nuovo singolo del rocker - le prime note nel trailer del video ufficiale : Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è il nuovo ultimo singolo del rocker, che debutterà con un video ufficiale Diretto dal collaboratore di lunga data Pepsy Romanoff: ad anticipare l'arrivo del brano sono proprio le prime immagini della clip, con l'incipit della canzone, divulgate dal rocker sui suoi canali social per lanciare l'appuntamento con la nuova uscita radiofonica. Vasco Rossi pubblicherà il suo inedito il 25 ottobre per Universal ...

Alice nella citta’ - il trailer ufficiale del film L’età Giovane : Il lungometraggio di Jean-Pierre e Luc Dardenne, verrà presentato fuori concorso ad Alice nella Città. L’età Giovane (Le jeune Ahmed) e’ un film ambientato in Belgio, ai nostri giorni, e racconta la storia del Giovane Ahmed, 13 anni, combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e i richiami della vita. Il lungometraggio, che uscirà in Italia il prossimo 31 ottobre distribuito da BiM Distribuzione, ha tra i suoi ...

El Camino a Breaking Bad Movie : finalmente il trailer ufficiale del film : Dopo tanta attesa e qualche teaser, possiamo finalmente gustarci il trailer completo di El Camino, il film seguito della fortunata serie Breaking Bad di Terry Gilligan Aaron Paul torna nei panni di Jesse Pinkman, lo rivedremo su Netflix dall’11 ottobre. Non ci resta che aspettare! L'articolo El Camino a Breaking Bad Movie: finalmente il trailer ufficiale del film proviene da nerdgate.

Frozen 2 - Disney rilascia il secondo trailer ufficiale e su Twitter si festeggia : L’ultimo cartone della Disney arriverà in sala “solo” il 27 novembre, ma l’attesa per Frozen 2 – Il segreto di Arendelle è già enorme. E c’è già una piccola lucertola che si vede nelle immagini, mentre assaggia un fiocco di neve, che sembra aver già catturato sui social il cuore di alcuni spettatori. Le principesse Elsa – in modalità supergirl – e Anna saranno protagoniste di una nuova avventura. E ...

Il trailer ufficiale del film Le Verità dal 10 ottobre al cinema : Fabienne (Catherine Deneuve) è una star del cinema francese circondata da uomini che la adorano e la ammirano. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir (Juliette Binoche) torna a Parigi da New York con marito (Ethan Hawke) e figlia. L’incontro tra madre e figlia si trasformerà velocemente in un confronto: le Verità verranno a galla, i conti saranno sistemati, gli amori e i risentimenti confessati. Questa la trama del film Le ...