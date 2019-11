Il ritorno di ‘Friends’ in tv potrebbe diventare realtà grazie a un nuovo progetto HBO

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Con il festeggiamento quest’anno dei 25 anni di 'Friends', la celebre sitcom degli anni ’90, si celebra anche un: una possibile futura riunione dei sei amici che hanno fatto la storia tra caffè al Central Però, confidenze e problemi, in uno speciale per la tv per la HBO Max. Nulla è ancora certo e tutto può cambiare ma gli attori si sono resi disponibili e insieme a loro anche i celebri creatori della serie stessa, targata NBC.o nonal Central Perk? Negli ultimi tempi moltissime erano le foto che ritraevano i sei amici di “Friends”, prime fra tutte quelle pubblicate dalla stessa Jennifer Aniston sul suo nuovissimo profilo Instagram, e i fan sentivano quasi nell’aria una imminente reunion. Gli ideatori e il cast avevano sempre negato un possibiledegli amati personaggi per evitare di perdere quella magia che si era venuta a creare in quelle 10 ...

