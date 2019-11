Il maltempo non risparmia i Campi Flegrei | vento e mareggiate | gravi danni alle abitazioni

Venezia - Greenpeace : “Non chiamatelo maltempo - è la conseguenza della crisi climatica in corso” : “L’ondata di eventi climatici estremi che in queste ore sta interessando da nord a sud vaste zone dell’Italia non è maltempo, ma la conseguenza della crisi climatica in corso. E quanto sta accadendo a Venezia non è, purtroppo, altro che un drammatico esempio dell’emergenza che già viviamo ogni giorno sulla nostra pelle“, dichiara Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia. Greenpeace chiede al ...

Previsioni meteo : non e' finita - al centro-nord maltempo ancora piu' forte in arrivo : Neanche il tempo di tirare il fiato per l'attenuazione del ciclone mediterraneo che ha causato danni ingenti su vasta scala, soprattutto al centro-sud, che una nuova ondata di maltempo si appresta a...

Napoli - “I Sabato dello Screening” : tante visite nonostante il maltempo : Un nuovo Sabato all’insegna della salute e della prevenzione e una nuova grande risposta da parte dei cittadini. Nonostante la pioggia, “I Sabato dello Screening” ha registrato ancora una volta numeri importanti con tantissimi cittadini desiderosi di farsi visitare dalla Squadra nel poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro. «La nostra iniziativa – dice il direttore generale Ciro Verdoliva – è ormai sinonimo di ...

maltempo - Borrelli : “In Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile - già 31 vittime quest’anno” : “Ancora oggi in Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile e le aree esposte a rischio. Quest’anno abbiamo già 31 morti solo per eventi idrogeologici e idraulici, non ce lo possiamo permettere“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, durante una audizione in commissione Ambiente alla Camera dei deputati. “Dobbiamo fare di più per la prevenzione, siamo ...

Non chiude le scuole per maltempo - il sindaco di Aversa minacciato sui social : In controtendenza rispetto a tanti altri altri sindaci della Campania, il primo cittadino di Aversa, la seconda città più grande della provincia di Caserta, ha deciso di tenere le scuole regolarmente aperte, nonostante l’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Una scelta analizzata in maniera approfondita da Alfonso Golia, con un’assunzione di responsabilità molto forte. Gli istituti scolastici di altri Comuni, invece, sono ...

maltempo : si stacca pannello in scuola a Ladispoli - “non ci sono pericoli” : “Nella notte tra domenica e lunedì, in occasione della forte ondata di Maltempo che ha colpito anche Ladispoli, dal soffitto di un’aula della scuola primaria Ilaria Alpi si è staccato un solo componente quadrato di fibra minerale di circa 50 centimetri per un peso di circa 500 grammi, dallo spessore di poco più di un centimetro. Dunque nessun crollo del soffitto come falsamente scritto in queste ore sui social network“: lo ha ...

Previsioni Meteo Milano : tornano nubi e piogge - anche se non significative. maltempo a seguire [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Dopo il break più soleggiato accorso nella giornata di ieri, si è ripristinato un cielo uggioso, coperto e con ritorno anche della pioggia. Avevamo annunciato che la parentesi stabile sarebbe stata fugace in un contesto che continua a essere fortemente depressionario, con valori barici al suolo intorno ai 996 hpa. Tuttavia, l’instabilità in questa fase e ancora per qualche giorno, non sarà significativa. Una ...

Scuole aperte nonostante il maltempo - minacce social al sindaco : "Se non chiudi - ti accoltello" : La bacheca Facebook del primo cittadino di Aversa (Caserta) è stata presa d'assalto dagli studenti, con insulti, bestemmie e...

maltempo - Borrelli : un evento come l’alluvione di Firenze “non può ricapitare” : “Può ricapitare una situazione simile a quella del ’66? No, le opere strutturali fatte sono sicuramente importanti, anche se conta l’intensità delle piogge“: lo ha dichiarato oggi Angelo Borrelli, capo della protezione civile nazionale, a Firenze per le celebrazioni per i 53 anni dall’alluvione. “Sono in corso importanti lavori di prevenzione strutturale, quindi sono fiducioso che i lavori fatti e quelli che ...

Musei : il maltempo non ferma la domenica gratuita - oltre 22mila al Colosseo : Record di ingressi per la prima domenica gratuita di novembre: la forte ondata di maltempo non ha ridotto il numero dei visitatori nei Musei e nei parchi archeologici dello Stato. Al Parco Archeologico del Colosseo ieri i visitatori sono stati 22.373 mentre quelli che sono andati al Parco Archeologico di Pompei sono stati 9.324. I visitatori dei Musei Reali di Torino, invece, sono stati 8.911 mentre i visitatori del Museo Nazionale Romano sono ...

maltempo - grossi danni in Liguria e non solo. Le foto : Maltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaAncora una volta è la Liguria la regione più colpita dal Maltempo che è tornato con forza nel lungo fine settimana festivo. Due corsi d’acqua sono esondati, il Petronio nel Tigullio e il Vara nello Spezzino. Le strade, come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco, sono state letteralmente ...

maltempo - forti piogge su tutta l’Italia e tromba d’aria in Liguria. Il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del Maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è ...

maltempo Liguria - il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : “Non uscite di casa“: è l’appello lanciato dal sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, in considerazione della situazione meteo “preoccupante“. Si registrano allagamenti diffusi in strade e piazze della cittadina ligure mentre si stanno intensificando le precipitazioni. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio. Riva Trigoso è isolata. Maltempo Liguria: forti venti e temporali, esonda il torrente Petronio ...

Ponte di Ognissanti : 6 - 2 milioni di italiani in vacanza nonostante il maltempo : Sono 6,2 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti sul Ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che circa il 90% dei vacanzieri rimarrà in Italia. “Sono molti dunque a sfidare le incertezze del meteo pur di concedersi qualche giorno di relax approfittando della combinazione ...