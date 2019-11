Il finale di American Horror Story 1984 in onda negli Usa e in Italia arriva Mr Jingles

Calcio - Mondiali Under17 Brasile 2019 : Corea del Sud-Messico 0-1. Avila entra e porta i sudamericani in semifinale : Si è giocato nella notte italiana il secondo dei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di Calcio: il Messico ha battuto per 1-0 la Corea del Sud grazie ad un gol al 77′ di Avila, da poco entrato. I centroamericani sfideranno così in semifinale l’Olanda, che aveva battuto il Paraguay per 4-1 nel primo match del secondo turno ad eliminazione diretta. Asiatici subito sfortunati e costretti a sostituire il difensore centrale Hong ...

LIVE De Minaur-Tiafoe 4-2 4-1 0-4 1-0 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : l’americano riapre il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 De Minaur riesce a passare ancora Tiafoe con un pallonetto delizioso. 1-1 Chiude con un ace Tiafoe: servizio a zero per l’americano. 40-0 Sale a rete Tiafoe: De Minaur non riesce a superarlo con il rovescio. 30-0 Stesso schema dell’americano. 15-0 Servizio e diritto di Tiafoe. 1-0 Torna a brillare Alex De Minaur. 40-15 Altro servizio vincente dell’australiano. 30-15 ...

LIVE De Minaur-Tiafoe 4-2 4-1 0-3 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : altro break dell’americano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 break TIAFOE! CHE SI CARICA! L’australiano in appannaggio: De Minaur sale a rete, ma Tiafoe d’istinto risponde al rovescio incrociato ed induce il #18 al mondo all’errore. 40-40 Bolide di rovescio di Tiafoe: fuori di poco. 30-40 Grande stop-volley di De Minaur che sale a rete dopo la palla corta dell’americano. 15-40 TRE PALLE break DI TIAFOE! altro errore di De ...

American Horror Story 1984 si avvia verso il debutto italiano ma negli Usa è l’ora del gran finale : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. American Horror Story 1984 si prepara per il suo debutto italiano che andrà in scena il prossimo 7 novembre portando sullo schermo un cast corale ma con due grandi assenti ovvero Sarah Paulson ed Evan Peters, almeno fino a questo momento. Quando si parla di Ryan Murphy i possibili colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e i fan sperano ancora che gli ultimi due episodi in onda negli Usa nelle ...

ATP Basilea – Opelka sorprende Bautista Agut - l’americano stacca il pass per la semifinale : Niente da fare per lo spagnolo numero 10 del mondo al cospetto del gigante americano, che si impone in tre set e vola in semifinale Reilly Opelka è il secondo semifinalista degli “Swiss Indoors”, torneo Atp 500 da 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. L’americano supera in tre set Roberto Bautista-Agut, staccando così il pass per il penultimo atto del torneo, dove affronterà il ...

Football americano - Italia-Svizzera 38-0 : storica impresa - azzurri qualificati per la fase finale degli Europei dopo due decenni! : impresa della Nazionale italiana di Football americano al Velodromo Vigorelli di Milano. Gli azzurri, già forti della vittoria storica contro l’Austria lo scorso 6 ottobre a Vienna, si sono impostati anche quest’oggi sulla Svizzera con il rotondo punteggio di 38-0, ottenendo il pass per il Gruppo A, quello che conta e che combatterà per il titolo continentale nel 2020. Oltre la qualificazione alla fase finale degli Europei, che mancava da ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Angela Carini in semifinale nei 64 kg - demolita l’americana Ravven Brown : Continua l’ottima corsa di Angela Carini ai Mondiali di Boxe femminile in corso di svolgimento a Ulan Ude, nella profonda Russia. Nei 64 kg, l’azzurra elimina ai quarti l’americana Ravven Brown con un verdetto unanime dei giudici (5-0, con quattro 30-27 e un 29-28). Per lei la semifinale sarà contro la kazaka Milana Safronova, capace di estromettere dopo un’autentica battaglia la bulgara Melis Nezhdetova Yonuzova. Un ...

Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 metri Oro all’americano Coleman : L’azzurro corre in 10’’07 nella gara vinta dall’americano scampato alla squalifica per i controlli antidoping saltati, davanti a Gatlin e De Grasse

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 3-4 - l’americano salva due palle break nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non controlla la risposta Isner 15-0 Tanto per non esser da meno, ace di seconda di Federer 3-4 Isner, si salva con la seconda l’americano dopo un game assai complesso Vantaggio Isner, non controlla il passante lungolinea di rovescio Federer 40-40, 2a parità: Isner inserisce la modalità “servizio incontrollabile”, annullata la palla break Vantaggio Federer, PALLA break: ...