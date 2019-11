I cinque soldati feriti in Iraq sono rientrati in Italia VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il C130 dell'Aeronautica militare è atterrato a Ciampino alle 16.43. A bordo iindomenica scorsa, in un attentato rivendicato dall'Isis. Con loro anche alcuni familiari, che li avevano raggiunti a Ramstein in Germania, all'ospedale militare americano dove si trovavano da qualche ora. Il fatto che siano potuti partire e rientrare inconferma che le loro condizionistabili, tanto appunto da poter viaggiare. Tre ipiù gravi: a uno è stato necessario amputare una gamba, a un altro una parte di un piede.ora ricoverati al Policlinico militare del Celio, dovegiunti intorno alle 18. "L'non vi lascerà soli" Ad accoglierli in aeroporto il ministro degli Esteri Di Maio, che aveva dato l'annuncio del loro ritorno, il ministro della difesa Guerini e il capo di Stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli. "Ci ...

CatalfoNunzia : Cinque nostri militari, servitori dello Stato feriti in un attentato in #Iraq. Massima vicinanza a loro e alle fami… - AndreaMarcucci : Vicini ai nostri cinque soldati colpiti da un ordigno in #Iraq. Tutta l’Italia è con voi - CALCIOGEMINI : I cinque soldati feriti in Iraq sono rientrati in Italia. -