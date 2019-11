Huawei Mate X potrebbe essere posticipato ancora

Istruzioni Huawei Mate 30 italiano Pdf come usare smartphone Android : Istruzioni Utente Huawei Mate 30 PDF italiano scaricare il manuale italiano PDF tutte i trucchi e la guida come usare smartphone Android Huawei Mate 30

Rate al top con il volantino MediaWorld : dal 14 novembre Huawei Mate 20 Lite e Note 10 in offerta : Anche il volantino MediaWorld entra ufficialmente in gioco a partire da metà novembre, nel tentativo di dare una risposta ed un segnale a competitor come Unieuro ed Euronics. Dopo le offerte dei due store lanciate ad inizio settimana, infatti, la catena ha deciso di rilanciare le sue rispetto a quanto riscontrato online pochi giorni fa, mettendo in evidenza soprattutto le occasioni riguardanti smartphone come i vari Huawei Mate 20 Lite ed il ...

Android 10 arriva in versione beta su Huawei Mate 10 Pro anche in Italia : Huawei lancia un nuovo programma beta in Italia, allo scopo di portare Android 10, con l'interfaccia EMUI 10, su Huawei Mate 10 Pro. L'articolo Android 10 arriva in versione beta su Huawei Mate 10 Pro anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro come ottenere Effetti fotografici : Per migliorare le foto scattate da Huawei Mate 30 Pro si possono usare applicazioni specifiche e la migliore nel campo degli Effetti fotografici si chiama Photo Lab Pro.

Huawei Mate 30 Pro come Effetti fotografici : Per migliorare le foto scattate da Huawei Mate 30 Pro si possono usare applicazioni specifiche e la migliore nel campo degli Effetti fotografici si chiama Photo Lab Pro.

Android 10 è in roll out per Huawei Mate 20 - HONOR 20 - V20 e Magic 2; si parte dalla Cina : parte dalla Cina l'aggiornamento ad Android 10 per la famiglia dei Huawei Mate 20, per HONOR 20 e 20 Pro, V20 e Magic 2 che ricevono rispettivamente la EMUI 10 stabile e la Magic UI 3.0 stabile. L'articolo Android 10 è in roll out per Huawei Mate 20, HONOR 20, V20 e Magic 2; si parte dalla Cina proviene da TuttoAndroid.

Non tarda EMUI 10 definitivo su Huawei Mate 20 : via il 12 novembre in Cina : Continua a grandi passi il percorso di aggiornamento di EMUI 10 per i principali smartphone Huaweui. Oggi 12 novembre tocca alla serie Huawei Mate 20 cominciare a ricevere l'aggiornamento stabile del prezioso firmware, in tempi ristretti rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati. Nella giornata di ieri abbiamo commentato la partenza dell'update definitivo EMUI 10 per la serie Huawei P30 in madrepatria, dunque in Cina. Nel giro di qualche ...

Aggiornamenti in roll out per Galaxy A50 - Galaxy A70 - Galaxy Fold - Huawei P30 - P20 - P20 Pro - P30 Pro - P30 Lite - Mate 20 e Mate 20 Pro : Sono in fase di roll out Aggiornamenti per Samsung Galaxy Fold, Galaxy A50, Galaxy A70, Huawei P30, P30 Pro, P30 Lite e Mate 20 (Pro) L'articolo Aggiornamenti in roll out per Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy Fold, Huawei P30, P20, P20 Pro, P30 Pro, P30 Lite, Mate 20 e Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Inizio settimana infuocato per Huawei P30 Lite e Mate 20 : offerte Amazon oggi 11 novembre : Non poteva iniziare meglio la settimana per gli utenti che sono seriamente intenzionati ad acquistare un Huawei P30 Lite (dopo le promo di pochi giorni fa), o in alternativa un Huawei Mate 20. Le offerte Amazon, a poco più di due settimane dal tanto atteso appunto del Black Friday 2019, effettivamente ci pongono davanti agli occhi delle opportunità da prendere seriamente in considerazione. E attenzione, perché non esiste alcuna regola (scritta ...

Non portate Huawei Mate X in montagna - l’azienda cinese sconsiglia di piegarlo sotto i -5°C! : Huawei avverte gli utenti che piegando Mate X ad una temperatura uguale o inferiore ai -5°C e rimuovendo il film protettivo applicato allo schermo possono danneggiare irreversibilmente lo smartphone flessibile. L'articolo Non portate Huawei Mate X in montagna, l’azienda cinese sconsiglia di piegarlo sotto i -5°C! proviene da TuttoAndroid.

Via alle iscrizioni alla beta EMUI 10 per Huawei Mate 10 Pro : alcune dritte importanti : Sono giorni importanti quelli che stiamo vivendo per uno smartphone ancora molto diffuso in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. Dopo avervi parlato tempo fa, sulle nostre pagine, dell'ultima patch messa a disposizione del produttore coreano, tocca affacciarsi finalmente verso il mondo EMUI 10 con alcune notizie concrete trapelate oggi 8 novembre. Il programma beta, infatti, è ormai al via, al punto che gli utenti italiani ...

A ritmo di Black Friday Amazon - prezzo Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite già in calo : Impossibile sia passato innosservato come il mese di novembre è quello del Black Friday Amazon. Sebbene l'appuntamento in se avrà luogo il prossimo 29 novembre, lo store di Jeff Bezos sta quotidianamente presentando promozioni più che allettanti per la categoria smartphone. Ce ne sono due, attualmente attive, molto convenienti e riguardano due best seller del calibro del Huawei P30 Lite e del Mate 20 Lite. Per i due device bisognerà ora ...

Piovono aggiornamenti software per Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro - OnePlus 7T e tanti altri dispositivi Android : Oggi è l'ennesima giornata ricca di aggiornamenti software per numerosi smartphone e altri dispositivi Android a marchio Huawei, OnePlus, ASUS e non solo. L'articolo Piovono aggiornamenti software per Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, OnePlus 7T e tanti altri dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Riappare la striscia verde su Huawei Mate 20 Pro nello schermo : replica ufficiale : Pare essere nuovamente attuale e frequente un problema riscontrato con Huawei Mate 20 Pro, in riferimento all'apparizione di una striscia verde all'interno del display. La questione, a dirla tutta, aveva dato la sensazione di essere stata archiviata nello scorcio finale del 2018, come avrete notato dal nostro articolo di allora, ma evidentemente tutti noi ci sbagliavamo. Di recente, infatti, sono aumentate ancora una volta le segnalazioni di ...