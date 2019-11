Homeland | la serie tv sullo spionaggio giunge al termine

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Niccolò Sandronitorna con la sua ottava ed ultima stagione. Nei nuovi episodi Carrie Mathison viene interrogata duramente, ma nel suo futuro c'è già una missione al fianco di Saul Berensonpresenta la sua ultima stagione, l’ottava, che vedrà nuovamente protagonisti Carrie Mathison (Claire Danes) e Saul Berenson (Mandy Patinkin). Nel 2011 l’esordio dicon una storia diadrenalinica che ha subito conquistato il pubblico. La trama ci presentava il rientro in patria di un militare da tempo disperso dietro le linee nemiche, Nicholas Brody, interpretato da Damian Lewis, ancora in divisa a stelle e strisce in unatv dopo l’esperienza in Band of Brothers. La storia che lo ha visto protagonista però non ha coinciso con la totalità della trama dellastessa. Si trattava solo di un capitolo della carriera, e della vita, di Carrie ...

