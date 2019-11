Greta Thunberg salpa verso Madrid | ha trovato un “passaggio” | viaggerà in catamarano

Clima - Greta Thunberg : “L’estremismo di Trump risveglia la gente” : Il presidente Trump assume posizioni così “estreme” sui cambiamenti Climatici che sta “risvegliando la gente“: lo ha affermato Greta Thunberg, l’attivista svedese che a breve lascerà gli Stati Uniti. Trump “è così estremista e dice cose così estreme che penso che questo in qualche modo stia risvegliando la gente. Quando è stato eletto ho pensato che adesso la gente dovrà finalmente svegliarsi. Perché sembra ...

Greta Thunberg - «Le mie battaglie» : La storia di Greta Thunberg, oggi sedicenne, è stata raccontata da molti, ma raramente nel modo giusto. Greta è la studentessa svedese che nell’agosto dello scorso anno ha deciso di scioperare per il clima, dando vita a un movimento globale che vede la partecipazione di circa 1,6 milioni di persone in 133 Paesi diversi. Quella che è comparsa sulla copertina di Time, che ha incontrato Barack Obama ed è stata candidata ...

Fabio Rampelli asfalta Greta Thunberg : "Salvaguardia ambientale nata con la destra". La lezione del meloniano : Fabio Rampelli dà una bella lezione a Greta Thunberg e alla sinistra che cavalca adesso i temi sul clima. "La sinistra e l'ambiente vanno di pari passo perché la sinistra è un po' furbacchiona", dice il vice presidente della Camera (di Fratelli d'Italia) a Genova durante il convegno organizzato dall

Greta Thunberg - mai vista la sorella? Beata ha 13 anni ed è un’aspirante cantante : Prima che Greta Thunberg diventasse un simbolo in tutto il mondo per il suo impegno ambientalista, la sua famiglia vantava già una celebrità per il pubblico svedese: la madre Malena Ernman. Ora però che la 16enne di casa è al centro dell’attenzione globale, anche la sorellina Beata Thunberg, di 13 anni, è finita sotto i riflettori e nel mirino degli haters. Greta ha evidenziato che Bea ”è sistematicamente bersaglio di mobbing, cattiveria e ...

Lorenzo Fioramonti - il ministro di Greta Thunberg : "Cambiamento climatico - materia obbligatoria a scuola" : L'Italia può diventare la prima nazione al mondo a rendere obbligatorio nel suo sistema scolastico lo studio dei temi inerenti al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile. La proposta è stata avanzata dal ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti attraverso un'intervista rilasciata all'ag

Regina Elisabetta - storica svolta : così si inginocchia a Greta Thunberg e Carola Rackete : Regina Elisabetta, una svolta storica che strizza l'occhio alle ecologiste Greta Thunberg e Carola Rackete. Basta pellicce, d'ora in poi la sovrana britannica indosserà solo modelli sintetici ed ecologici. Dunque una conversione ambientalista della Regina Elisabetta II che, a 93 anni, ha deciso di m

Se le star impazziscono per Greta Thunberg : Greta Thunberg ed Ellen DeGeneresGreta Thunberg e l'incontro con papa FrancescoGreta Thunberg e Barack ObamaGreta Thunberg e Leonardo DiCaprioGreta Thunberg e Leonardo DiCaprioGreta Thunberg e Arnold Schwarzenegger Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger Nella lotta a difesa del pianeta Greta Thunberg può contare (fortunatamente) su molti alleati. E qualcuno di questi arriva da Hollywood. Il piccolo «esercito» dell’attivista svedese 16enne, ...

Greta Thunberg incontra Terminator : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “E’ stato fantastico incontrare la mia eroina “. E’ il commento dell’attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger che su Instagram ha pubblicato la fotografia in bicicletta con l’attivista svedese per le strade di Santa Monica. “E’ stato entusiasmante presentarla la scorsa settimana a mia figlia Christina” aggiunge l’interprete ...

Greta Thunberg - un altro big di Hollywood cade ai suoi piedi : "Sei la mia eroina - continua a ispirarci..." : Tutti si inchinano davanti a Greta Thunberg. Ora anche Arnold Schwarzenegger, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato alcuni scatti insieme alla giovane ecologista: "E' stato fantastico vedere la mia amica ed eroina Greta..." ha scritto l'attore ed ex governatore della California. Schwarzenegger e

Carola Rackete contro Greta Thunberg : "Non possiamo lasciare ai bambini certe responsabilità" : L' invidia è un mostro dagli occhi verdi, anche quando ci si occupa di tematiche verdi. Lo sa bene Carola Rackete, la paladina dei migranti appena riconvertitasi alla difesa dell' ambiente: non essendoci più Salvini, deve aver capito che non vale più la pena far politica sulla pelle degli immigrati

Clima - COP25 : il governo spagnolo pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid : Il governo spagnolo è pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid, per partecipare a dicembre alla conferenza sul Clima COP25, che avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile. “Cara Greta, sarebbe bello averti qui a Madrid. Hai fatto un lungo viaggio e aiuti tutti noi a sollevare le preoccupazioni, ad aprire le menti e a sostenere le azioni, ci piacerebbe aiutarti ad attraversare l’Atlantico. Pronta a contattarti per ...

Leonardo DiCaprio insieme a Greta Thunberg : “È stato un onore passare del tempo con lei” : “Spero che il messaggio di Greta possa svegliare i leader mondiali” e “che il tempo dell’inerzia sia finito”. A dirlo a gran voce è Leonardo DiCaprio che ha pubblicato su Facebook alcune sue foto in compagnia della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg, con cui ha trascorso del tempo insieme. ?È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del futuro”, scrive nel post l’attore. ”È stato ...

Sciopero per il clima - Greta Thunberg a Los Angeles : “Vecchie generazioni ci stanno deludendo - saremo noi la voce della biosfera” : Greta Thunberg ha partecipato allo Sciopero per il clima del venerdì insieme ai giovani di Los Angeles. Dal palco, Greta ha attaccato chi prende le decisioni, insensibile di fronte a chi soffre e muore a causa dell’emergenza climatica e ambientale. “Noi giovani ne abbiamo avuto abbastanza, noi diciamo basta. E se i nostri genitori non faranno sentire la loro voce per noi, allora lo faremo da soli”, ha detto Greta incitata dal ...

Se Leonardo DiCaprio «sposa» Greta Thunberg : Ambiente, le app e i siti che ci aiutano a diventare più greenLa relazione di Leonardo DiCaprio con la causa ambientalista è la più solida che l’attore sia mai riuscito a costruire. Il premio Oscar, che tanto ha fatto da mettere in piedi, in fine, una propria fondazione, si è impegnato per tutelare la Terra e, insieme, diffondere quel po’ di conoscenza necessaria al buon vivere. «Perché alle future generazioni sia garantito lo stesso Pianeta che ...