Grande Fratello | Kiko Nalli e la verità sul bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena

Grande Fratello VIP da gennaio 2020 su Canale 5 con Alfonso Signorini - Wanda Nara e Pupo : Grande Fratello Vip, da gennaio parte la nuova edizione su Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione. Wanda Nara e Pupo opinionisti. Doveva partire a ottobre, ma poi Mediaset ha comunicato che visto che la stagione autunnale stava andando così bene hanno deciso di spostare il Grande Fratello Vip a gennaio 2020. Oggi arriva la conferma del periodo di messa in onda, la data è variabile e se la storia insegna la scopriremo giusto a ridosso del ...

Grande Fratello Vip 4 : Wanda Nara e Pupo opinionisti : Wanda Nara Mentre il cast di concorrenti è in via di definizione, la squadra che guiderà la quarta edizione del Grande Fratello Vip è formata. Con Alfonso Signorini, promosso a conduttore del reality di Canale 5 (fino alla passata stagione ha affiancato la padrona di casa Ilary Blasi), ci saranno due nuovi opinionisti: Wanda Nara e Pupo. Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata via social direttamente dalla pagina ufficiale della ...

Grande Fratello Vip : quasi fatta per Loredana Lecciso sempre più lontana da Al Bano. E spunta il nome di Pupo : Adesso Loredana Lecciso fa sul serio. Per l’ex di Al Bano sembra ormai ad un passo il Grande Fratello VIP. Si vocifera, infatti, che la trattativa per il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sia agli sgoccioli. Dunque, un bel colpo per Alfonso Signorini, che da gennaio sarà alla guida del rea

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4 - primi concorrenti probabili : dalla Lecciso alla Elia : Chi ci sarà nel cast del prossimo Grande Fratello Vip? Il reality show di Canale 5 è giunto alla sua quarta stagione di messa in onda e quest'anno, a tenere in mano le redini della trasmissione, ci sarà il direttore di 'Chi' Alfonso Signorini, promosso nelle vesti di conduttore ufficiale. Un ruolo decisamente importante per lui che in queste settimane sta mettendo a punto anche il nuovo cast di concorrenti di questa quarta stagione del GF Vip, ...

Grande Fratello Vip 4 : Loredana Lecciso e Clizia Incorvaia possibili concorrenti : Mancano circa due mesi al debutto su Canale 5 del nuovo Grande Fratello Vip, perciò sono tantissime le indiscrezioni che trapelano sui personaggi famosi che il prossimo 7 gennaio potrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia. Dagospia, per esempio, sostiene che la chiacchierata Clizia Incorvaia sia una candidata al ruolo di concorrente del reality dopo la querelle nata nei mesi scorsi con l'ex marito Sarcina. Loredana Lecciso, invece, ha ...