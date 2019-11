Gomorra – La Serie come Beautiful | Ciro Di Marzio è ancora vivo

«Top Boy» - Netflix. La serie crime di Drake è come una « Gomorra » UK ed è super : Nelle periferie di Londra i boss non li chiamano boss. Nel linguaggio della mala locale gli calza meglio l'espressione top boy, dove è proprio il sostantivo boy, ragazzo, a far riflettere: il crimine di strada all’ombra dello Shard è infatti sempre più materia di giovani e giovanissimi, come raccontano le cronache e come fa, di riflesso, la nuova serie di Netflix, Top Boy, una sorta di Gomorra Made in UK, prodotta dal ...

Gomorra - I Medici e The New Pope alla conquista del primo ITTV - The Italian Tv Festival : le serie italiane sbarcano a Los Angeles : Gomorra, I Medici e The New Pope sono alcune delle serie tv Italiane che sono partite alla conquista del primo ITTV, The Italian Tv Festival, che si terrà a Los Angeles il 19 settembre prossimo. Sono tante le novità nostrane che sfileranno alla prima edizione dell'evento dedicato proprio alle serie tv e alle fiction Italiane. A parte i grandi nomi di produzioni internazionali come quelli de I Medici, presto in onda su Rai1 con la sua terza e ...