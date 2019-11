Golf – Nedbank Challenge | Westwood difende il titolo | in Sudafrica anche Pavan e Migliozzi

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019) LeeilalFolg, Bernd Wiesberger la leadership nella Race To Dubai, in campoLeeilnel(14-17 novembre), settimo degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour in programma sul percorso dl Gary Player CC, a Sun City in. Il torneo, nato nel 1981 come evento riservato a pochi eletti tra i migliori al mondo, che si battevano per un milione di dollari, ha poi avuto varie evoluzioni sino alla versione odierna nella quale competono 63 concorrenti per un montepremi di 7.500.000 dollari. In campo due azzurri, Andreae Guido, entrambi vittoriosi in stagione e che sono in buone condizioni di forma. All’ultimo momento potrebbe entrare nel field Nino Bertasio, prima riserva. L’austriaco Bernd Wiesberger – leader della Race To Dubai, ossia ...

