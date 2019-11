Gli emendamenti per reintrodurre lo scudo penale ad Arcelor Mittal sono stati bloccati

Decreto fisco - quasi mille emendamenti : Italia Viva all’assalto del carcere per Gli evasori. Spostate a luGlio sanzioni per lotteria scontrini : È partito il primo assalto al Decreto fiscale, il testo collegato alla manovra giallorossa: sono tra i 900 e i mille gli emendamenti presentati, tra i quali spiccano soprattutto i 58 di Italia Viva. In particolare una proposta di modifica dei renziani rischia di incrinare i rapporti nella maggioranza: è quella relativa all’articolo 39 del Decreto, riguardante i reati tributari. Di fatto, la norma voluta dai Cinquestelle che prevede pene ...

Gli emendamenti al dl fiscale : le modifiche da lotteria degli scontrini a seggiolini salva-bebè : Sono circa mille gli emendamenti presentati al decreto fiscale: dalle multe per i seggiolini anti-abbandono a quelle per i commercianti che non permettono di partecipare alla lotteria degli scontrini, passando per la rottamazione delle cartelle e l'aliquota agevolata sugli assorbenti, ecco quali sono le principali richieste di modifiche al dl collegato alla manovra.Continua a leggere

Vitalizi - in Trentino-Alto Adige i consiGlieri di Svp presentano 37 pagine di emendamenti : e il taGlio deGli assegni slitta ancora : Trentasette fogli e dodici emendamenti. Su ogni foglio le firme del capogruppo Gerhard Lanz, e dei consiglieri Helmut Tauber e Josef Noggler, rappresentanti di Sudtiroler Volkspartei, il partito che da sempre governa la Provincia autonoma di Bolzano (anche se ora lo fa assieme alla Lega) e che ha un peso importante nel consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Svp ha schierato tre dei suoi uomini più rappresentativi a difesa del vecchio ...